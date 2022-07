Sergio Benito: “Espero que sea la mejor etapa que he tenido en el fútbol”

Siguen las presentaciones de los jugadores incorporados por el Córdoba CF en este mercado estival, y esta vez ha sido el turno de introducir al cordobesismo al flamante delantero del conjunto califal, Sergio Benito. La tienda de Silbon, uno de los principales patrocinadores del equipo, ha sido el escenario para la puesta de largo del nuevo ariete blanquiverde, que ha contado con la compañía del director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, y del secretario técnico, Raúl Cámara, durante el acto. El primero ha sido el encargado de tomar el primer turno de palabra, repasando la trayectoria del jugador y definiendo cómo se puede adaptar Benito a la disciplina blanquiverde.

La enfermería del Córdoba CF se llena antes de lo esperado

Saber más

“El año pasado pertenecía al Real Valladolid, y estuvo cedido en el Badajoz hasta final de temporada, aunque como todos sabéis, el Badajoz tuvo muchos problemas económicos y a mitad de temporada, recaló en el Valladolid Promesas donde completó una gran segunda vuelta, anotando goles y siendo un jugador importante”, ha comenzado explicando Juanito que, tras ello, ha procedido a puntualizar el por qué se ha firmado a un tercer delantero a pesar de contar ya con Antonio Casas y Willy Ledesma. “Confiamos en Sergio porque, dentro de los dos delanteros que tenemos, Sergio nos ofrece unas variantes que, como habréis podido comprobar, es un jugador de mucha movilidad, espacios, y que tiene también muchísima potencia”, ha afirmado. Por último, ha recalcado su edad -nació en el año 1999-, con la que espera que “pueda crecer de la mano del club y los objetivos paralelos se confirmen”.

Tras ello, el propio Sergio Benito ha tomado la palabra, reconociendo en primer lugar que está “muy contento de estar aquí, en un club histórico como el Córdoba CF”, además de encontrarse “muy agradecido y con muchas ganas de demostrar todo sobre el verde”. Cuestionado sobre estos primeros días de entrenamientos, con la condición de las temperaturas extremas, el ariete le ha restado importancia afirmando que “el tema de la temperatura lo llevo bien”, mientras que, en cuanto a las sesiones, se ha encontrado “con buenas sensaciones, muy contento de estar aquí y entrenando al máximo”.

También ha tenido unas palabras para el míster, Germán Crespo, del que ha reconocido que “tiene las cosas muy claras e intenta transmitirnos todo lo bueno para el equipo”, por lo que también está “muy contento” con ello. Y es que, desde su llegada, el entrenador del Córdoba CF ha confiado en él en los dos partidos disputados, jugando uno de ellos en una posición poco habitual para él como la del segundo delantero. Se define como “un jugador rápido, que va bien a los espacios y que siempre atosiga a los centrales” y, pese a esa posición poco habitual, se ha visto en sendos encuentros “muy bien y con muy buenas sensaciones. Como segundo delantero, a pesar de nunca haber jugado ahí, me he sentido bien y me he adaptado bien”.

Su debut con la blanquiverde vino de la mano con una buena acción del atacante, que provocó un penalti ante el Granada que, a la postre, convertiría Antonio Casas para firmar el primer triunfo del año. “Para mí sí es penalti”, ha comentado entre risas Benito, que también ha subrayado el hecho de que está “contento porque aporté para el equipo para que un compañero pudiera hacer gol”. Y este es solo el inicio de una trayectoria en el Córdoba que espera que “sea la mejor etapa que he tenido en el fútbol”, pese a ser aún “muy joven”, por lo que no ha “tenido tantas”. La confianza en el proyecto es plena, y confía en crecer junto con el equipo y que los blanquiverdes le hagan “ser un jugador grande”.

Dos temporadas y una tercera opcional es el tiempo que le ha firmado el Córdoba CF. Hubo que esperar varios días hasta que el club pudo confirmar su contratación, en una espera que no se le hizo tan larga como cabría esperar al jugador. Tras haber completado recientemente su etapa como jugador sub 23, el Córdoba firma ahora a un ariete de futuro en el que confía que pueda llevar al equipo y a sí mismo a una nueva dimensión, desarrollando así la carrera de manera conjunta en busca de aspirar a esos objetivos comunes de alcanzar, cuanto antes, el fútbol profesional y la Segunda División.