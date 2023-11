Lapeña y un “bonito” estreno como nuevo pasajero ofensivo del Córdoba CF

El Córdoba CF sumó otra victoria y sigue al alza en la clasificación de Primera RFEF. Los blanquiverdes despacharon con más facilidad de la que se podría esperar a un Antequera CF que llegaba a El Arcángel como una de las mejores defensas de la categoría. Apenas sufrió atrás el cuadro de Iván Ania, que a su vez cumplió de manera notoria en ataque. Un 3-0 sobresaliente que consolida a los cordobesistas y que deja, además, un nuevo integrante en la amplia lista de goleadores del plantel. Son ya 13 los futbolistas que han visto puerta este año con el club califa, después de que Adrián Lapeña se estrenara con el primer tanto en su cuenta particular, y el cual sirvió para abrir la lata en el duelo frente a los malagueños.

Un gol que llegó en una acción a balón parado, la cual “está trabajada”, según apuntó el central, que especificó que le había dicho “a Kike por donde me gustaba el balón, que es perfecto, se puede medir el timing muy bien”, por lo que “el centro y el remate es muy bueno”. Eso sí, tuvo que esforzase dos veces Lapeña, ya que “veo que el portero hace una buena parada, me cae otra vez el rehace y la tengo que empujar”, desatando así la locura de El Arcángel, que vibraba con el tanto del riojano, que se muestra “contento por el gol” y “por la victoria del equipo”.

Asimismo, recala que es “muy bonito” marcar en el feudo cordobesista, ya que “oyes a toda la gente celebrar, ves las caras”, reiterando que “marcar un gol siempre es bonito y cuando lo haces en un club así, pues mucho más”. Por tanto, “ojalá sea el primero de muchos y podamos levantar del asiento más veces a la gente”, insistía un futbolista que ha recuperado su rol en el once de inicio. “Es parte del fútbol, tenemos que estar preparados por si el míster decide ponernos a jugar, yo nunca he bajado los brazos, esa es la clave, no solo mía, sino de muchos compañeros que entran desde el banquillo y aportan muchísimo”, reconocía.

Así, el Córdoba CF conquista su tercer triunfo consecutivo y evidencia de nuevo que “está dando pasos, cada fin de semana nos encontramos cómodos en diferentes registros, tanto cuando nos juntamos en un bloque medio como cuando saltamos a presionar. Con balón somos capaces de ser combinativos, penalizar la espalda de equipos que mantienen la línea más adelantada”, por lo que “el trabajo que está haciendo el entrenador y nosotros es muy bueno”. Eso sí, “no nos podemos relajar, hay que seguir trabajando en esta buena racha, ya lo pasamos mal al principio de temporada”, apostillaba.

Con el gol de Lapeña, como se ha dicho, son 13 los jugadores que han marcado ya con el Córdoba CF durante este curso. Además del central, los otros goleadores son Albarrán, Diarra, Kike Márquez, Álex Sala, Carracedo, Casas, Simo, Isma Ruiz, Adilson, Alberto Toril, Carlos García y Kuki Zalazar.