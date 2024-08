Isma Ruiz, al margen del grupo por unas molestias físicas

Saltan de nuevo las alarmas en el Córdoba CF. A escasos días de que comience la temporada oficial en LaLiga Hypermotion, la enfermería blanquiverde ha sumado un nuevo efectivo. Si ya se sabía que Kuki Zalazar se encontraba apartado del grupo por unas dolencias musculares que le impidieron viajar a Montecastillo y que harán que el mediapunta no pueda estar en la primera jornada de competición, ahora es Isma Ruiz el que se suma a ese parte de posibles bajas para el primer compromiso del curso para los de Iván Ania.

En efecto, el centrocampista granadino se encuentra trabajando al margen del plantel desde la vuelta de este del stage en Jerez de la Frontera. El jugador no estuvo este lunes en la Ciudad Deportiva ni tampoco lo estará a lo largo de este martes, puesto que se encuentra realizando un trabajo específico de recuperación y que le mantiene entre algodones, tal y como ha podido saber Cordópolis.

Es más, aunque no ha trascendido el alcance de su dolencia, Ruiz es seria duda para el duelo en Miranda de Ebro por unas molestias físicas. Todo hace indicar que no estará en dicho partido y, en caso de llegar, no lo haría al 100%. Sea como sea, el club se encuentra a la espera de las pruebas pertienentes para conocer la importancia de dicha dolencia. Una vez que haya diagnósitico por parte de los servicios médicos, la evolución del mismo hará que pueda ir incorporándose de nuevo al grupo.

Hay que decir que ambos casos son relevantes para el rendimiento del equipo, que se encuentra aún a la esperar de realizar entre dos y tres fichajes más, por lo que la limitación de efectivos hace que las posibilidades para Ania sean ciertamente escasas. Además, tanto Kuki como Isma han sido jugadores relevantes en los amistosos de pretemporada.