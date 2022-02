Germán Crespo: “Queremos un partido similar al que hicimos contra el Cádiz B”

Segunda salida para el Córdoba CF en el año 2022, y Germán Crespo pone como ejemplo la buena imagen mostrada en la primera. El partido contra el Cádiz B a domicilio fue, probablemente, el mejor encuentro de los blanquiverdes lejos de El Arcángel, y el técnico granadino se quiere fijar en esos 90 minutos de cara a encarar la próxima cita, que les enfrentará a un siempre correoso Don Benito. De esta manera, en la previa del encuentro, el preparador blanquiverde recordó sobre los rivales que pueden encontrarse "un equipo totalmente diferente a lo visto aquí", ya que, en los últimos partidos, tras la destitución de Juan Carlos Gómez y la incorporación de Roberto Aguirre, los extremeños han mostrado un juego en el que "le dan bastante importancia a la parcela defensiva". "Es un equipo que intenta jugar con las líneas juntas, hacerse fuerte ahí, y quizás busquen la velocidad que tienen por banda y jugar al contraataque", ha analizado Crespo, aunque también ha querido recordar que "hay mucha diferencia de lo que solemos ver a lo que al final acabamos viendo los domingos", por lo que el conjunto califal buscará adaptarse y aprovechar "las variantes que tenemos para intentar sorprender".

Lo cierto es que el encuentro realizado hace apenas dos semanas en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz debe de ser el espejo en el que se debe reflejar este Córdoba, emulando ese rendimiento lejos de El Arcángel. Las dimensiones del Estadio Municipal Vicente Sanz favorecerán al juego blanquiverde, así como su tapete de césped natural. De esta manera, los blanquiverdes tratarán de "seguir la línea" y "repetir las sensaciones y el partido visto contra el Cádiz" ya que, si se es capaz de emular ese juego, según Crespo "va a ser difícil que no nos vengamos con los tres puntos". Así pues, el planteamiento está claro: "intentar hacernos con el dominio del balón, porque en este tipo de partidos es importante hacerse con la posesión", además de "seguir con la filosofía que estamos teniendo de ser intensos y agresivos defensivamente, intentar robar lo antes posible, y, con las variantes en ataque, intentar sacar los tres puntos en un partido complicado".

Otro de los puntos importantes a la hora de afrontar el partido será el de la euforia y las expectativas que rodean actualmente al Córdoba. La afición ya habla de fechas para el ascenso, pero Germán Crespo prefiere optar por una línea más relajada, ya que todo puede cambiar "si no se hacen las cosas bien". "La euforia la tenemos que dejar para el exterior. Los que estamos dentro sabemos que tenemos que ir partido a partido, y sumar de tres en tres", ha remarcado el granadino, que también ha echado la mirada atrás para recordar "experiencias en otras temporadas en las que ha pasado esto, que de estar muy cerca del objetivo, con tras o cuatro errores se ha ido al traste". De esta manera, y así se lo ha hecho saber al grupo, Crespo irá pensando "de domingo en domingo", y si se puede ir sumando "de tres en tres, mejor que de uno en uno, pero siempre con los pies en el suelo".

También hubo tiempo de analizar las bajas que tendrá el conjunto blanquiverde de cara al encuentro. A las ya conocidas lesiones de José Alonso y Álex Meléndez, esta semana se une el extremo hispano marroquí Simo, sancionado tras acumular cinco tarjetas amarillas en temporada. En el apartado de dudas, durante toda la semana han estado tanto José Cruz como Felipe Ramos, que han ido alternando los entrenamientos con trabajo específico. De esta manera, el técnico blanquiverde ha confirmado que "en principio, las sensaciones son buenas" para ambos jugadores. En el caso de José Cruz, el central se ejercitó en una sesión intensa ayer y acabó con buenas sensaciones. Por otro lado, Felipe Ramos "no va a estar al cien por cien", sobre todo por tratarse de un golpe en una zona delicada, pero aún así Crespo ha confirmado "que va a estar disponible para que entre en convocatoria".

Por último, en una de las líneas más cambiantes durante los últimos encuentros, la de los centrales, el técnico blanquiverde no ha querido dar pistas sobre quién podrá partir como titular. "Me las voy a ver y me las voy a desear para elegirlo, pero eso es señal de que los cuatro centrales lo están haciendo bien", ha declarado, antes de añadir que está "seguro de que los dos que salgan van a cumplir". De esta manera, todo queda abierto, una vez más, para la elección del once de cara al domingo. Pero una cosa está clara, y es que salga quien salga, "cumplirá con garantías".