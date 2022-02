Germán Crespo: “El equipo ha hecho un trabajo serio e importante para ganar”

Sin prisa pero sin pausa camino al objetivo del ascenso a Primera RFEF. Este Córdoba CF parece no tener ni rival ni comparación, al menos en el Grupo IV de Segunda RFEF. Tras el parón invernal, los blanquiverdes ya acumulan cinco victorias consecutivas y se disparan en la clasificación, abriendo así un hueco importante en la tabla con sus perseguidores. La última víctima ha sido el Don Benito, en un encuentro complicado para los califas, que comenzaron perdiendo gracias al golazo de Abraham Pozo. En este contexto ha comparecido Germán Crespo en rueda de prensa, donde ha comenzado afirmando que ha sido "un partido muy bonito con dos equipos que han querido ir en todo momento a ganar". Las ocasiones, que se han repartido "para los dos equipos", han sido numerosas desde un primer momento, y el Córdoba ha sufrido para lograr sacar los tres puntos.

El entrenador granadino ha hecho especial énfasis en que "había que pasar por momentos complicados dentro del partido", y que, una vez superados, cree que se ha hecho "un trabajo muy serio e importante". "El equipo se ha puesto el mono de trabajo porque creo que hoy, en frente, teníamos un grandísimo rival", afirmó Crespo, que recordó que "ya lo demostró en Córdoba, y lo ha vuelto a hacer aquí", por lo que, pese a que el Don Benito "está en una zona complicada", cree que "va a salir hacia adelante, porque han estado haciendo bien las cosas. Por eso, quiero darle mucho mérito a los tres puntos que hemos conseguido hoy".

Por otro lado, Germán Crespo también ha analizado esos últimos minutos, donde el ajustado resultado podía dar pie a que los locales empatasen el partido. "Al final ellos han hecho cambios ofensivos", ha comenzado explicando, "nos han apretado más arriba, y hemos querido matar el partido como otras veces, a la contra". Pese a que ha habido "ocasiones para haber hecho el 1-3", finalmente no ha llegado, por lo que el granadino era consciente de que corrían "el riesgo de que nos empatasen el partido en alguna ocasión que tengan, sobre todo a balón parado". Pese a ello, la falta de acierto en los últimos minutos del Córdoba ha evitado que el partido se hubiese sentenciado antes.

Por último, el preparador del Córdoba CF también ha negado que el equipo pudiese haber llegado a tener miedo escénico en los últimos instantes de partido. "Este equipo no puede tener miedo escénico en la vida", ha reflexionado, ya que "un equipo que gana todos los partidos es imposible que lo tenga". Además, también ha querido añadir que "han salido jugadores como Luismi, Julio o Casas que querían aportar como siempre y hacer su gol". Sin embargo, finalmente no ha llegado, aunque los blanquiverdes han logrado maniatar bien a los locales para que así no tuviesen "ocasiones claras en los últimos minutos para empatar el partido". Tres nuevos puntos vuelan para Córdoba, y los califas están una semana más cerca de certificar su ascenso a Primera RFEF.