Germán Crespo: “Es uno de los días más felices de mi vida”

Una renovación hasta 2026 como muestra de confianza, de proyecto y de ambición para el futuro. Germán Crespo, uno de los principales baluartes del Córdoba CF desde su llegada al banquillo califal, seguirá al frente del equipo, al menos, las próximas cuatro temporadas. Además, la renovación se extiende tanto a su cuerpo técnico como al resto de la dirección deportiva, en una muestra por parte de la propiedad del conjunto blanquiverde de confianza en el trabajo realizado. Así, Germán Crespo ha comparecido en rueda de prensa acompañado de Javier González Calvo, Juan Gutiérrez 'Juanito' y Raúl Cámara, en “uno de los días más felices” de la vida del entrenador granadino.

Agradecido a todos sus compañeros desde su paso por el filial

“Quiero agradecer a la propiedad la confianza que desde el primer día nos ha demostrado. Esa confianza se ha visto ahora con la renovación, larga, que es debido también a la confianza que tiene la dirección deportiva y Javier en este cuerpo técnico. Vengo de abajo, del filial, y en estos momentos en lo que todo es muy bonito, me quiero acordar de ese cuerpo técnico que tenía en el filial y de esos jugadores, porque creo que ellos son también parte importante de esto que me está pasando. Por unas coas o por otras no pudieron continuar conmigo, así como jugadores que he tenido en temporadas anteriores, y quiero agradecer también el trabajo de la plantilla que nos ha confeccionado la dirección deportiva este año. Hemos recibido un premio al trabajo, pero no queremos dejarlo aquí. Lo complicado no es llegar, es mantenerlo, sobre todo en un club con la exigencia como este”.

Su cuerpo técnico, una familia para él con las miras puestas en el fútbol profesional

“Agradecer también a mi cuerpo técnico, que me hacen el día a día más ameno, y es como una familia. Cuando tenemos la suerte de tener los familiares aquí, ya no es solo el trabajo, sino que salimos juntos y podemos trabajar con la ilusión diaria con la que lo hacemos. Estoy muy agradecido. Dije que quería seguir creciendo con el Córdoba CF y llegar al fútbol profesional con este club, afición y esta masa social. Estamos en el camino, no voy a ser conformista. Tenemos la tranquilidad de tener una continuidad en cuanto a tiempo, pero ello no va a hacer que nos relajemos, al revés. Se nos vuelve a presentar la oportunidad más importante: intentar subir un escalón más y subir al fútbol profesional, y para ello nos lo vamos a dejar todo en el día a día, entrenamientos y partidos, y ojalá en las próximas temporadas estemos hablando desde el fútbol profesional. Estamos muy orgullosos de la oportunidad que se nos brinda, y a ver si con trabajo, devolvemos a este club a la categoría en la que se merece estar”.

“Me gustaría ser el entrenador que más temporadas consecutivas está en el Córdoba CF”

“Creo que lo he comentado varias veces. La dirección deportiva y el club siempre me ha transmitido esa tranquilidad y confianza en mí. Sabéis que quería seguir en Córdoba por muchos años, y como bien ha dicho Javier, vamos a seguir trabajando para seguir en la línea en la que estamos. Todas las temporadas se ha cambiado de entrenador, creo que Lucas -Alcaraz- es el que tiene el récord de temporadas diferentes en el Córdoba CF, y en ello estamos. Dentro de todos los récords, me gustaría que ese sea uno más: ser el entrenador que más temporadas consecutivas está en un club como este. Vamos a pelear por ello y, para mí, sería una satisfacción increíble”.

Paso a paso, pero con la ambición intacta

“Está claro que me veo en Primera en un futuro. Y ganando la Europa League -ríe-. Tenemos que ir paso a paso. El ascender siempre es muy complicado, tengas lo que tengas. Un ascenso conlleva mucho. A mí, que llevo muchos años peleando por esto, me gustaría llegar al fútbol profesional, y si es a Primera División, estando cerca de la familia, estando a gusto como estoy en Córdoba, imagínate como sería. Para mí ya es una alegría estar en un club como este, pues imagínate llegar a Segunda o Primera”.

Uno de los días más felices de su vida

“El día más feliz fue antes de ayer, cuando se firmó todo -ríe-. Está claro que para mí es una satisfacción. He vivido cosas bonitas como entrenador, pero el tener hoy la oportunidad de anunciar que renuevo tres años hace que sea un día de los más felices. A partir de ahora, cuando salgamos por ahí, los disfrutaremos más, ya que esta semana, con los entrenamientos y demás, no hemos podido. Está claro que es uno de los días más felices de mi vida, sobre todo en el mundo de entrenador”.

El encuentro ante el CF Talavera, un partido trampa

“Si miramos los partidos del Talavera, tenemos que tener claro cómo ha perdido. Es un equipo que estaba hecho para estar en inferior categoría. Ha perdido partidos en Coruña o Ferrol pudiendo empatar en Riazor o jugando con uno menos los últimos minutos en A Malata. Con la Cultural Leonesa, es un equipo que se pone dos veces por delante. Es un equipo complicado, pero al final tiene una plantilla confeccionada para Segunda RFEF y lo está pagando. Cada partido comete errores y lo están penalizando, pero va a ser un partido complicado porque están vendiendo cara la derrota. Después de los partidos ante rivales de arriba, para hacer bueno el empate, hay que sumar los tres puntos”.

Un cambio de entrenador en el Talavera que supondrá “una motivación extra” para sus jugadores

“Siempre es malo para nosotros. Esta semana es en la que mi cuerpo técnico menos trabajo ha tenido. Hemos estado viendo partidos del filial, la propuesta que tenían y qué conceptos empleaban, así acciones a balón parado y demás, pero no es lo mismo. Tenemos que ver si esto lo llevará Pedro Díaz al primer equipo. Sabemos que los jugadores van a tener una motivación, pero si nosotros somos el Córdoba que venimos siendo últimamente en casa, exceptuando el encuentro ante el Sanse, que también hicimos cosas bien, tenemos mucho ganado”.