El Córdoba CF y una continuidad de sueños y ambiciones

La sala de prensa de El Arcángel ha acogido este viernes una rueda de prensa particular. Con la mente puesta en el duelo del domingo, aunque la noticia estaba en otro punto. En efecto, el Córdoba CF ha dado a conocer la renovación hasta 2026 del cuerpo técnico y de la dirección deportiva cordobesistas. En este sentido, el turno de palabra para inaugurar el acto ha sido para Javier González Calvo, quien ha subrayado que para el club “es un día importante”, adelantando que “se anunciará en los próximos días la renovación de la dirección de cantera”. Sea como sea, el dirigente ha querido hacer hincapié en la palabra “estabilidad”, la cual es “la clave del éxito”, y eso mismo es lo que pretende alcanzar el club. “Pronto se van a cumplir tres años con nosotros aquí, con Covid, ascensos y descensos de por medio, pero hoy podemos decir que estamos muy contentos y satisfechos de lo que se ha hecho, por coger un club al borde de la desaparición, y hoy, en Primera RFEF, que no estamos donde merecemos aún, podemos presumir de 13.000 espectadores cada domingo”, ha insistido, exponiendo que esto es “gracias a la gente que se dedica a esto, el resto estamos para apoyarlos”.

Germán Crespo: "Es uno de los días más felices de mi vida"

Saber más

González Calvo ha querido dar un valor significativo a dichos protagonistas, quienes “dieron un paso al frente en el peor momento del club”, es decir, cuando se consumó el descenso a Segunda RFEF. Entonces, pese a “tener ofertas de otros sitios, decidieron esperar al club y apostar por él”, por lo que “si estamos hoy aquí es por un merecido trabajo. Les agradezco todo y que nos hayan llevado a donde estamos actualmente, que es el inicio, con la estabilidad que la propiedad nos ha dado, así como el respaldo. Están dando tres años a cada uno de ellos, lo que viene a decir que Infinity ha apostado por el Córdoba CF”.

Así, a continuación ha querido agradecer particularmente a cada uno de los presentes, con un énfasis especial en Crespo, quien “forma parte de este club desde abajo”, pues “decidió incorporarse al Córdoba B como una oportunidad y un reto de entrar en una institución como la nuestra y, en un momento muy difícil, ponerse al frente del primer equipo cuando estaba casi todo perdido”. Ahora, “este cuerpo técnico, con su trabajo diario, ha recuperado la ilusión del Córdoba CF. Los que trabajamos en despachos y hablamos con la propiedad tenemos que procurar que estén con nosotros mucho tiempo y darles la estabilidad necesaria. Que todos los que vengan aquí sepan que es un club con un proyecto, con una dirección deportiva y un entrenador que conoce la idiosincrasia del club y que, ojalá, pueda estar mucho tiempo más”, ha afirmado, reconociendo que él fue quien propuso la renovación por tres años del cuerpo técnico y de la dirección deportiva, y la propiedad decidió “dársela” porque confían en lo que hace el dirigente, matizando, en lo referente a su propia continuidad, que “no es necesario” hablar de la misma porque ya se siente renovado.

A continuación ha sido cuestionado sobre el objetivo para estos tres años, que será “estar en Córdoba, lo que significará que ha ido todo perfectamente. Vamos a subir primero a Segunda División” y posteriormente “hablaremos de Primera porque este club no se va a conformar con quedarse en Segunda División”, ya que “estamos en un proyecto muy bonito con unos propietarios que lo están dando todo por el club. No porque yo lo diga, que soy el que reparte los medios de la propiedad, pero no creo que haya alguien en este club que no se sienta como en un club de Primera División. Y creo que más pronto que tarde, llegaremos. Ojalá. Quien no vive como un sueño, mejor que se quede en su casa. Soñamos con ello y esperamos estar pronto ahí”.

Por su parte, Juanito ha admitido que la renovación es “un motivo de alegría y orgullo”, recordando acto seguido “la primera rueda de prensa cuando nos sentamos aquí con Miguel Valenzuela al frente, que no me quiero olvidar de él porque fue la persona que nos dio la oportunidad de trabajar aquí” y por lo que le estamos “enormemente agradecidos”. Desde entonces “ha llovido mucho” y se han pasado “muy malos momentos”, pero estos les han permitido “siempre mejorar”. “Cuando vienen esos buenos momentos, siempre tenemos en mente que todo se puede mejorar, y por eso trabajamos en el día a día, y no nos cansaremos de trabajar para el crecimiento del Córdoba CF”, ha recalcado, haciendo hincapié en que “esa ambición hace que nosotros planteáramos esa continuidad del entrenador con todo su cuerpo técnico, porque entendemos que va en la misma onda que la dirección deportiva. Ahora mismo está Raúl conmigo, David Ortega y Rafa Herrerías, que nos apoyan también en el primer equipo y hacen una labor de cantera encomiable”. Por último, tampoco ha querido olvidarse de los jugadores, quienes son “los principales protagonistas del juego y están haciendo que todo el mundo se sienta orgulloso”.

Finalmente, Raúl Cámara ha tenido también palabras de agradecimiento para la propiedad, así como para González Calvo, pues “no solo ha confiado en nosotros ahora mismo cuando todo parece que va bien, sino que lo hizo cuando las cosas no iban tan bien, y eso es de agradecer”, reconociendo que están “muy ilusionados con este proyecto” y que “tenía una espinita clavada, que como jugador no he podido darle al Córdoba CF todo lo que me hubiese gustado, pero el fútbol me ha dado una segunda oportunidad desde fuera del campo, con trabajo, dedicación, profesionalidad y humildad, que son los adjetivos que nos definen a toda la dirección deportiva”.