La firma del Córdoba CF, a prueba en Ibiza

Un partido que estaba señalado en rojo en varios calendarios de cordobesistas al inicio de la temporada y, de hecho, todo parecía que podía ser definitorio de cara al ascenso directo a Segunda División, aunque, finalmente, no ha sido así. Todo el mundo firmaba a principio de campaña regular que el Córdoba CF llegase a la penúltima jornada en el play off de manera consolidada y con la oportunidad de certificar matemáticamente el segundo puesto, pero la oportunidad de que la promoción inmediata a la categoría de plata ha estado tan cerca que existe cierta desazón entre una afición que poco a poco está despertando, poniendo el modo final para tratar de estar presente en el fútbol profesional el curso próximo.

Sin embargo, la escuadra dirigida por Iván Ania aún tiene el foco, como debe ser, en los dos encuentros que quedan para terminar la temporada regular, siendo este primero una prueba ideal para probar nuevamente su nivel de cara a una final de play off trepidante. Y es que el Córdoba CF visitará este sábado, en la primera de las dos jornadas unificadas, Can Misses para enfrentarse a una UD Ibiza que es el único club que puede arrebatarle la segunda plaza. Por tanto, los blanquiverdes llegarán a territorio balear con el objetivo de, al menos, puntuar y certificar de manera matemática el mejor spot en la promoción que comenzará el fin de semana del 1 de junio.

Por su parte, el Córdoba CF tendrá a todas sus armas disponibles para mostrar su verdadero nivel ante uno de los mejores equipos de la categoría. Aun así, la amenaza de los apercibidos está más presente que nunca, ya que Carlos Marín, Carracedo, Kuki Zalazar y Alberto Toril están a una sola amarilla de perderse el siguiente encuentro, por lo que si la viesen la semana que viene, no podrían ser alineados por un Iván Ania que ahora tiene la tesitura de qué hacer, más aún si conoce la derrota en territorio balear. En cambio, la mentalidad ganadora no es que sea partícipe, sino que será la principal protagonista en unos blanquiverdes que quieren consolidar, además, las sensaciones positivas.

En lo que a rival respecta, la UD Ibiza empezó inmerso en una racha de resultados increíble, conociendo únicamente la derrota una vez en las 23 jornadas iniciales, pero no todo fue un camino de rosas. En aquel momento, la opción del primer puesto más que una realidad era prácticamente una obligación para un equipo que había demostrado un nivel increíble, a la altura de un CD Castellón que lo pudo mantener hasta la última jornada. Aun así, la UD Ibiza perdió algo de fuelle y la derrota ante el Linares Deportivo en Linarejos fue el inicio de una caída inimaginable, a la altura del Córdoba CF de la pasada temporada, aunque no tan extendida en el tiempo. En este tiempo hasta día de hoy, los ibicencos solo han conseguido la victoria ante Melilla, Atlético Baleares -dos equipos que han descendido a Segunda RFEF- y, curiosamente, CD Castellón -una semana después de ascender a Segunda División-.

Esta mala dinámica en cuanto a resultados se refiere hizo que Guillermo Fernández Romo fuera cesado del banquillo en detrimento de un Onésimo que, según la prensa local ibicenca, ha tocado algo en la plantilla azulilla que parece que ha vuelto a activar el buen juego y las sensaciones positivas justo antes de encarar el tramo más crucial de toda la temporada. Y es que las opciones del ascenso se disiparon hace unas semanas atrás, pero ahora el play off se ve como algo ilusionante en territorio balear. Sin embargo, todavía no todo está dicho en el apartado regular y el Córdoba CF llegará a Can Misses con la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa y seguir metiendo miedo a sus principales rivales del play off.