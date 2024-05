Así llega el UD Ibiza a su encuentro ante el Córdoba CF

Uno de los duelos de la temporada, no por lo que hay en juego, sino porque se enfrentarán dos equipos que serán favoritos en el play off que se disputará a partir del fin de semana del 1 de junio. Y es que el Córdoba CF quiere proseguir con su preparación óptima para la promoción de ascenso a Segunda División, más aún después del varapalo sufrido hace dos jornadas ante el Recreativo Granada en el Nuevo Los Cármenes. Para ello, los de Iván Ania disputarán su último encuentro como visitante de la temporada regular, y lo harán visitando Can Misses para enfrentarse a una UD Ibiza que parece haber despertado tras una etapa muy complicada.

El inicio del cuadro ibicenco no pudo ser más ilusionante. Con una plantilla confeccionada a base de grandes estrellas para la categoría y un presupuesto acorde a los mejores equipos, la UD Ibiza empezó su camino por la Primera RFEF visitando, curiosamente, El Arcángel en busca de enfrentarse a un Córdoba CF en plena construcción. Sin embargo, la balanza cayó del lado de un club visitante que prosiguió su racha triunfal, cosechando una única derrota en las 23 jornadas iniciales, consiguiendo la victoria ante planteles de gran calibre como es el caso de Ceuta -en el Alfonso Murube- o CD Castellón.

En cambio, no todo el camino hasta llegar a la actualidad fue de rosas. En aquel momento, la opción del primer puesto más que una realidad era prácticamente una obligación para un equipo que había demostrado un nivel increíble, a la altura de un CD Castellón que lo pudo mantener hasta la última jornada. Aun así, la UD Ibiza perdió algo de fuelle y la derrota ante el Linares Deportivo en Linarejos fue el inicio de una caída inimaginable, a la altura del Córdoba CF de la pasada temporada, aunque no tan extendida en el tiempo. En este tiempo hasta día de hoy, los ibicencos solo han conseguido la victoria ante Melilla, Atlético Baleares -dos equipos que han descendido a Segunda RFEF- y, curiosamente, CD Castellón -una semana después de ascender a Segunda División-.

Esta mala dinámica en cuanto a resultados se refiere hizo que Guillermo Fernández Romo fuera cesado del banquillo en detrimento de un Onésimo que, según la prensa local ibicenca, ha tocado algo en la plantilla azulilla que parece que ha vuelto a activar el buen juego y las sensaciones positivas justo antes de encarar el tramo más crucial de toda la temporada. Y es que las opciones del ascenso se disiparon hace unas semanas atrás, pero ahora el play off se ve como algo ilusionante en territorio balear. Sin embargo, todavía no todo está dicho en el apartado regular.

Y es que el Córdoba CF llegará a Can Misses el próximo sábado con la obligación de al menos puntuar en uno de los dos partidos restantes para asegurar la segunda plaza y el mejor puesto de cara al play off. El único equipo que le podría arrebatar esta posición es una UD Ibiza que le separa seis puntos de la escuadra blanquiverde, aunque con el gol average ganado en caso de doblegar a su rival este mismo fin de semana. Por tanto y a pesar de que podría parecer que todo está dicho, los de Iván Ania aterrizarán en las Islas Baleares en busca de dar continuidad a su nueva racha y asegurar el segundo escalón del Grupo II de Primera RFEF.