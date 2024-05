Horario y dónde ver por televisión el UD Ibiza - Córdoba CF

Penúltima jornada de liga, pero el Córdoba CF aún no está exento de batallas de primer nivel. El conjunto blanquiverde librará este fin de semana un duelo clave para el segundo puesto y que, como ya lo fue el del Málaga CF, será un anticipo perfecto para la exigencia que va deparar el play off. Los de Ania necesitan, al menos, un punto para ser segundos, y eso quieren conquistar este sábado en Can Misses ante la UD Ibiza, que busca apurar sus opciones de adelantar a los cordobesistas. El choque, como se ha dicho, tendrá lugar este sábado 18 de mayo a partir de las 19:00.

El duelo podrá seguirse a través de la plataforma española FEFTV, perteneciente a la productora ATM Broadcast, y que ha alcanzado un acuerdo con la RFEF para emitir los encuentros de Primera Federación durante las próximas tres temporadas.