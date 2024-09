Las notas blanquiverdes del Córdoba CF - Málaga CF

Una mejoría clara después de lo sucedido en Elche, y era importante que esto llegase para que la confianza no se perdiese tan rápido. Aun así, la victoria no ha terminado de completarse, pero lo hará, aunque cuanto antes, mejor. Y es que el Córdoba CF no pasó del empate ante un Málaga CF que salió vivo de una nueva visita a El Arcángel, esta vez con ambas escuadras en el fútbol profesional. Es por ello que la lupa de Cordópolis ha vuelto a poner el foco en los jugadores blanquiverdes, que han logrado abandonar el farolillo rojo tras sumar un importante punto.

Carlos Marín: 6

No tuvo mucho trabajo, más allá de un disparo lejano del Málaga CF. Necesitaba una portería a cero, la primera de la temporada.

Calderón: 5,5

Mejoró con respecto a Elche, pero sus debilidades vuelven a ser protagonistas, sobre todo en la primera parte. En la segunda mejoró y apenas sufrió.

Lapeña: 6,5

Es crucial en la defensa, más aún si tiene a un compañero que tiene las virtudes que a él le falta. A día de hoy es insustituible.

Marvel: 7

Iván Ania ha encontrado a su pareja ideal en la defensa, con un central que es rápido al corte y contundente cuando debe serlo. El Córdoba CF ha mejorado -y mucho- desde su llegada en verano.

Albarrán: 6

Sigue lejos del que tiene acostumbrado, pero mejora con el paso de los partidos. Hoy estuvo sólido en defensa, aunque se le echó de menos su presencia más activa en la zona ofensiva.

Álex Sala: 7,5

Uno de los mejores partidos que se le recuerda como blanquiverde. Ha querido la pelota en todo momento, y su conducción superaba líneas con facilidad. A ese nivel, el Córdoba CF no tiene que envidiar a ningún centrocampista de la categoría.

Isma Ruiz: 8

Qué bueno que volviste. Regresó tras una lesión que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante más de un mes y fue el mejor del Córdoba CF. Los blanquiverdes no sufren apenas con él.

Carracedo: 6,5

Hoy volvió a ser vertical y sus centros estuvieron cerca de terminar en gol. Es el extremo que necesita el Córdoba CF. Mejoró.

Jacobo: 6

De menos a más. En la primera mitad no estuvo todo lo suelto que requería el duelo y en la segunda fue incisivo, vertical y generoso a la hora de ayudar al lateral. Tiene que ser diferencial.

Ander Yoldi: 6,5

Vino sin apenas ruido y se está ganando un sitio en el once titular. Ania le ha dado más protagonismo jugando en punta junto a Antonio Casas y hoy volvió a sacar un buen rendimiento.

Antonio Casas: 6

A un delantero se le pide goles y hoy el de La Rambla tuvo varias ocasiones para hacerlo. Bueno partido en general, pero con esa espinita de que él tenía en sus botas la victoria.

Banquillo

Jude Soonsup-Bell: 5

Debutó y los nervios no le permitieron brillar. Es un jugador que puede dar mucho a este Córdoba CF, aunque no en la actualidad. Debe crecer y madurar como jugador.

Théo Zidane: 5,5

Una de cal y otra de arena. Entró en una posición más adelantada a lo que está acostumbrado, pero estuvo muy participativo.

Genaro Rodríguez: 5

No genera lo mismo que Isma Ruiz ni Álex Sala, pero mantuvo la tranquilidad en el centro del campo.

Xavi Sintes: n/c

Apenas tuvo minutos de calidad. Entró en el descuento para suplir a Isma Ruiz.

Entrenador

Iván Ania: 6,5

Volvió a conseguir que los jugadores fueran reconocibles, algo muy complicado después del varapalo de Elche. Este Córdoba CF es capaz de conseguir la salvación en LaLiga Hypermotion, aunque queda demostrarlo durante las jornadas restantes.