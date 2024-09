Iván Ania: “He vuelto a ver al Córdoba CF”

Partido, de nuevo, notable del Córdoba CF en cuanto a juego, que acaba con su casillero goleador a cero. El gol se le sigue resistiendo al conjunto blanquiverde, que ha protagonizado un gran partido ante el Málaga CF, pero que no ha podido pasar del empate inicial a pesar de haber dominado y haberlo intentado en numerosas ocasiones. Así lo ha visto el propio Iván Ania, que ha reconocido en la rueda de prensa posterior al duelo que ha vuelto a ver “al Córdoba reconocible” que no se pudo ver en el Martínez Valero.

Aún así, el técnico asturiano no se ha mostrado contento porque se le ha escapado la victoria, pero aún así ha recordado que “una vez que no puedes ganar, es importante no perder”, por lo que se queda “con la sensación que transmitió” el Córdoba CF. Así, ha visto a su equipo “presionante, con peligro por bandas, ha llegado y ha buscado la segunda línea y bien en vigilancias”, por lo que ha concluido al respecto afirmando que han hecho “un buen partido, con la falta de la finalización”.

Y es que, desde su punto de vista, los blanquiverdes tuvieron ocasiones para ganar, como “la de Casas que sale en la línea de gol, la de Théo al final, y muchas llegadas por fuera de Carracedo”, aunque también ha apuntado que notó que no sacaban “rendimiento” del “dos por uno” que podía haber por banda izquierda. Aún así pese al buen partido, el equipo sigue sin ganar, aunque Ania se ha mostrado “tranquilo”, haciendo referencia a lo que ha visto en el campo, ya que cree que merecen “algún punto más”, pero también ha recordado que “esto es una carrera larga”, por lo que debe imperar “la tranquilidad”, así como “usar este partido como base para crecer porque se han hecho muchas cosas bien, y afinar la puntería”.

Además, otro aspecto positivo del partido ha sido que el Córdoba CF ha firmado la primera portería a cero de la temporada, algo en lo que “ni había pensado” Iván Ania, pero que ha remarcado que es “positivo”, ya que pese a que quieren sumar de tres en tres, este duelo “puede ser una base sobre la que crecer”, y a partir de esa portería a cero, “generar, tener más eficacia o puntería”, ya que “solo ha faltado esa finalización para poder llevarnos los tres puntos”.

Caras nuevas: Isma Ruiz y Soonsup-Bell

Por otro lado, también ha valorado la vuelta de Isma Ruiz como “muy importante” para el equipo, ya que aporta “mucho equilibrio” y es un “ganador de duelos”, por lo que ha reconocido que le habían “echado en falta”, y a pesar de llevar varias semanas fuera del equipo y con pocos entrenamientos, el propio Isma Ruiz le confesó a Ania que tenía “buenas sensaciones”, y al final ha valorado su partido como “muy bueno”.

Además, Jude Soonsup-Bell también ha debutado como blanquiverde, y aunque ha generado mucha expectación, también ha recordado que “necesita un periodo de adaptación”, ya que a Ania le cuesta “transmitirle” lo que quiere de él, ya que no maneja el inglés. “Es su primer partido, es importante que coja minutos, que vaya entendiéndose con los compañeros y que se vaya conjuntando”, ha explicado, ya que “tiene buenas condiciones, calidad, y puede jugar en punta y en banda, por lo que es un jugador interesante que tendrá varias oportunidades” en el equipo.

Eso sí, también ha explicado que con el cambio de Casas, Ania tenía pensado dar entrada a Obolskii, pero que no encontraba “la sustitución”, ya que “no quería quitar a Jacobo porque estaba haciendo buena segunda parte”, y creía que “podía ser definitivo con su golpeo”, por lo que decidió meter a Soonsup-Bell en punta para “reforzar” el equipo, ya que “el partido se estaba volviendo un poco loco”, y “contra el Burgos salimos perdedores”, por lo que tuvo que recomponer el equipo.

Así, por último, también ha explicado la ausencia de Adilson, al que “operaron de la nariz esta semana”, ya que “el día del Burgos le rompieron la nariz, y en Elche jugó con la máscara, el hueso se le desplazó y le tuvieron que operar el martes”, por lo que “no estaba disponible” por riesgo de sagrado, aunque desde el club esperan “que pueda estar disponible el viernes”.