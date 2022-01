Ekaitz Jiménez: “La clave está en nosotros mismos”

Vuelve por Navidad. El principal hándicap a lo largo de la primera parte de la temporada del Córdoba ha sido los contratiempos físicos que ha generado la acumulación de minutos. Competir tres competiciones de manera simultánea, aunque ha tenido sus cosas positivas, ha traído consecuencias negativas en forma de lesiones. Gracias a esto, el cuadro dirigido por Germán Crespo se ha visto mermado por las ausencias en las últimas convocatorias. Aun así, este parón invernal le ha venido a las mil maravillas a la escuadra califal, ya que ha ido recuperando efectivos, como es el caso de Ekaitz Jiménez. El joven lateral ya está a disposición del técnico nazarí tras superar unos dolores musculares en los isquiotibiales después del encuentro del encuentro ante Las Palmas Atlético. En la actualidad, el futbolista ha atendido a los medios de comunicación con motivo de la previa del choque de este domingo frente al Vélez y admite que estos contratiempos fueron porque la acumulación de minutos hicieron que se le "soltaran las tuercas".

Por un lado, Ekaitz Jiménez ha explicado que ya está de vuelta y en las mejores condiciones posibles para enfrentarse al Vélez este domingo en El Arcángel. "Estoy ya bien. Los días que entrenamos antes de fin de año acabé haciendo todo y en estos dos días que estamos entrenando muy fuerte, estoy cómodo, por lo que estoy de vuelta", añade un lateral que, a pesar de los dos empates en el final del año, apunta que es "muy difícil" ganar al Córdoba esta temporada. "En los partidos de fin de año se juntaron dos salidas largas en pocos días y teníamos mucha carga de minutos. Tenemos una oportunidad de terminar la primera vuelta ganando y estamos concentrados en que sea así". Por otro lado, estas dos sesiones tras el parón navideño han sido con la carga física como protagonista, sin hablar del rival porque están concentrados en ellos mismos. "La clave está en nosotros", asevera.

Mientras tanto, el defensor blanquiverde ha recalcado la vuelta de cada vez más jugadores porque cuando jugaban tres partidos a la semana, habían "poquitos entrenando" y eso "se nota". Además, e hilando con esto último, Ekaitz ha admitido que su lesión ha sido "por la cantidad de minutos" que está disputando la plantilla califal. "Ha sido poca cosa lo que he tenido, pero ha sido porque me han saltado las tuercas de tantos minutos". Por otro lado, el viaje a Baréin, lejos de ser un contratiempo para la plantilla, es un reclamo interesante. "Es curioso porque no me lo esperaba, pero a mí me apetece porque es visitar un país nuevo. Vamos a jugar un par de amistosos y nos va a venir muy bien", explica un futbolista que admite que es un "poco raro" terminar la primera vuelta así, pero "es lo que toca". "El viaje a Baréin es una buena manera de retomar el entrenamiento y la vuelta vacacional", culmina.