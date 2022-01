A sus queridas Majestades: las peticiones del Córdoba

Queridos Reyes Magos: este año el objetivo es únicamente el ascenso de categoría, aunque asentar las bases de un nuevo proyecto no debería estar nada mal. Así podría empezar la carta de cualquier cordobesista a Sus Majestades de Oriente. A pesar de que el pasado año no empezó de la mejor manera, consumando el descenso a la cuarta división de este deporte a nivel nacional, el Córdoba ha terminado con una dinámica impresionante, liderando el Grupo IV de Segunda RFEF aventajando al segundo clasificado en siete puntos, alzándose con el trofeo de la Copa RFEF tras vencer en la final al Guijuelo y tuteando a todo un Sevilla en El Arcángel con motivo de la primera ronda de la Copa del Rey. Sin embargo, la ambición no tiene limites y la entidad blanquiverde ha realizado su particular carta a los Reyes Magos.

Primeramente y el punto que no puede faltar en esta carta es la consecución del ascenso a Primera RFEF. El Córdoba, desde que se encuentra en la cuarta categoría del fútbol español, tiene como principal objetivo llegar al fútbol profesional lo antes posible, aunque, en primer lugar, deberá ir paso a paso promocionando división tras división. Por ello, en el seno blanquiverde no hay otro pensamiento que estar como líderes del Grupo IV en el mes de mayo, pero no está de más pedir ayuda a Sus Majestades de Oriente. Aun así, la entidad califal tiene otros mini objetivos a corto plazo que le podrían valer para asentar las bases de un futuro proyecto.

Por otro lado, al Córdoba tampoco se puede conformar con ascender este mismo año y descuidar la planificación deportiva del curso que viene. Por eso, la entidad blanquiverde ha completado la carta a los Reyes Magos con alguna que otra renovación de un plantel que deberá asentarse tras este mercado invernal para que la próxima temporada el nivel sea el mismo o superior en Primera RFEF. Gracias a esto, el primero en la lista está Simo. El hispanomarroquí completará una cláusula de su contrato para renovar automáticamente un año más si juega contra el Vélez este mismo domingo, aunque el club califal quiere hacerle una ampliación de su vínculo acorde a su rendimiento, mientras que otro objetivo para que se haga realidad una mejora de su relación contractual es Antonio Casas.

Estos dos puntos son los más primordiales en la carta de los Reyes Magos por parte del Córdoba, aunque existen otros dos que también son importantes para el devenir de la actual temporada. Por un lado, los hombres dirigidos por Germán Crespo volvieron al trabajo, esquivando a la Covid-19 una vez más. Con tan solo Óscar Ibáñez, el segundo entrenador, en aislamiento, Germán Crespo y Felipe Ramos se unieron al grupo en la jornada del martes. Mientras tanto, la entidad blanquiverde también ha logrado superar el hándicap que le rodeaba a lo largo de la primera vuelta, ya que tan solo Viedma y José Alonso, unidos a Samu Delgado y Meléndez, no pudieron estar disponibles para el técnico nazarí, por lo que el preparador blanquiverde tiene a su disposición multitud de alternativas para enfrentarse al Vélez. Por ello, la entidad califal ha realizado esta carta a los Reyes Magos y, aunque el inicio del pasado año no fue el mejor, espera que el carbón no llegue a las oficinas de El Arcángel.