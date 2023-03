Dragisa Gudelj y otros casos similares en el mundo del fútbol

Cinco minutos. 300 segundos de sufrimiento, agonía y desesperación los que se vivieron el pasado fin de semana sobre el césped de El Arcángel. Recuerdos de otros casos similares, el temor a lo peor y, finalmente, la celebración, como si de un gol se tratase, al ver cómo Dragisa Gudelj se reincorporaba desde la camilla para alivio de todo el colectivo. Son, quizás, los momentos más tensos vividos en los últimos años en el coliseo ribereño, y tan solo la actuación de los servicios médicos del Córdoba CF y de los Ángeles de la Noche, héroes, salvaron la vida del futbolista serbio-neerlandés.

La unión del Córdoba CF en el silencio

Precisamente, una de las imágenes que más se recordó, que más se comentó y que más presente se tuvo, por la similitud de lo ocurrido, fue la de Antonio Puerta. El fallecimiento del icónico futbolista del Sevilla FC es uno de los momentos más trágicos de la historia del fútbol español, y un punto de inflexión en lo que se refiere a seguridad cardiovascular en los recintos deportivos. Puerta, que sufrió un desmayo durante la disputa de un Sevilla FC - Getafe CF en 2007 a causa de un paro cardiorrespiratorio, pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie. Sin embargo, ya en vestuarios, volvió a sufrir varios episodios de desmayo, tuvo que ser reanimado gracias a un desfibrilador y, posteriormente, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos donde, tras varios días de lucha y de pelea, acabó falleciendo a causa de una displasia arritmogénica.

También se vivió otro episodio trágico hace apenas siete años, con un excordobesista como lastimoso protagonista. Es el caso de Patrick Ekeng, que se enfundó la elástica blanquiverde durante el año que el Córdoba CF disputó en Primera División, en la temporada 2014-15. Tras abandonar la dinámica califal, el futbolista camerunés firmó por el Dinamo de Bucarest que, desgraciadamente, acabaría siendo su último equipo. Durante mayo de 2016, cuando disputaba un partido ante el FC Viitorul Constanta, Ekeng se desplomó sobre el terreno de juego, y no recibió asistencia médica durante los siguientes tres minutos tras el paro cardíaco. Fue introducido en una ambulancia que no disponía de medios de reanimación y, lamentablemente, acabó perdiendo la vida a consecuencia del paro cardíaco, provocado, posiblemente, por una arritmia.

Pese a ello, no todos los precedentes han tenido, afortunadamente, un final trágico. En el fútbol español tenemos varios casos, como puede ser Rubén de la Red, de paros cardíacos que quedaron en un susto. El jugador del Real Madrid, en 2008, se desvaneció a causa de un síncope cuando se encontraba disputando el encuentro de Copa del Rey ante el Real Unión Club de Irún. Al igual que Gudelj, fue trasladado con premura hasta el Hospital General de Bidasoa, donde le realizaron diversas pruebas y, posteriormente, es trasladado a Madrid, donde se siguen investigando las causas del síncope. Sin embargo, finalmente, Rubén de la Red no pudo volver a la práctica deportiva profesional ya que los médicos no pudieron garantizar que pudiera jugar sin sufrir ningún otro percance, por lo que pasó a emplear sus conocimientos en la faceta de entrenador.

También hay precedentes de futbolistas que, tras sufrir un paro cardíaco, han podido recuperarse y volver a la práctica profesional de fútbol. El caso más reseñable es el del danés Christian Eriksen. Durante la Eurocopa 2020, disputada en 2021, el centrocampista, en aquél entonces propiedad del Inter de Milán, sufrió un desvanecimiento en el terreno de juego. Estuvo en parada cardiorrespiratoria durante cinco minutos. Finalmente, tras unos angustiosos instantes, Eriksen pudo ser reanimado y trasladado al hospital. Al jugador se le implantó un desfibrilador cardioversor implantable (DAI), que actúa automáticamente en caso de detectar una alteración grave en el ritmo cardíaco. Sin embargo, tuvo que rescindir su contrato con el conjunto nerazzurri ya que en Italia no se admiten estos dispositivos para jugar al fútbol. Encontró acomodo en Inglaterra, donde primero en el Brentford, donde volvió a vestirse de corto 259 días después, y ahora en el Manchester United, ha seguido con su carrera sin mayor complicación.

Por lo tanto, hay muchos precedentes de casos de paradas cardiorrespiratorias en terrenos de juego, pero cada caso es un mundo aparte. Tan solo los estudios y las diversas pruebas que se le puedan realizar a Dragisa Gudelj determinarán cuál será el futuro del futbolista serbio-neerlandés. Ahora mismo, la prioridad está focalizada en encontrar la raíz del problema, una vez que el jugador ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos y ha sido subido a planta, donde seguirá bajo estrecha vigilancia a la vez que se le realizan todas las pruebas pertinentes.