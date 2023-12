El cordobés Fede Vico abandona Grecia y apunta a España

Todo puede cambiar en apenas semanas y lo que hoy parecía hecho, mañana puede ser todo lo contrario, pero en la actualidad es lo que hay. El mercado navideño es una ventana de incorporaciones complicada, donde las oportunidades que suelen surgir no mejoran a lo actual, más aún para equipos que necesitan realmente una revolución clara. Aun así, los clubes que mantienen una racha positiva quieren justamente lo contrario: que sus piezas no se muevan en exceso para que el ambiente que se viva en el vestuario se consolide y se extrapole, más tarde, a los resultados. Aun así, los rumores siempre suelen surgir y esta vez el Córdoba CF ha vuelto a salir en redes sociales.

Y es que el cordobés Fede Vico ha anunciado a través de su cuenta de X que su vinculación con el Asteras Tripoli FC ha terminado este mismo invierno. El extremo califal tan solo disputó 30 minutos desde que firmó con el cuadro griego durante el pasado mes de agosto, ya que una lesión le ha frustrado una etapa que podía hacerle crecer como futbolista. Gracias a esto, el propio Vico ha afirmado que “toca poner el foco en nuevos retos”, aunque se ha mostrado “agradecido por el trato en estos meses y la facilidad en todo el proceso”. Ahora bien, ¿cuál será su destino?

Pues bien, fuentes consultadas por CORDÓPOLIS aclaran que el futuro del jugador cordobés estará ligado con España, aunque, de momento, sin nada atado, pero claro, ¿el Córdoba CF entra en esta terna por hacerse con los servicios de este futbolista? Pues este periódico puede confirmar que, en la actualidad, la escuadra blanquiverde no será el destino de Fede Vico gracias a información cercana al profesional. Y es que la entidad califal tiene aún la duda de si tendrá fichas no sub 23 libres con el futuro de Dragisa Gudelj todavía en entredicho, por lo que los movimientos se centrarían únicamente en cubrir una o dos posiciones con jugadores menores de 23 años.