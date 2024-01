El Córdoba CF y las últimas horas de mercado: entre la preocupación y la urgencia

Restan menos de 72 horas para el cierre de mercado y la calma sigue siendo significativa a orillas del Guadalquivir. Nadie duda que la intensidad debe ser frenética de puertas para dentro, aunque desde fuera de El Arcángel, de momento, se aprecia escaso movimiento. Más allá de rumores y de alguna operación más encaminada que otra, aún no hay nada oficial en el mercado de fichajes en lo que al Córdoba CF se refiere, por lo que la incertidumbre rodea a una afición que está viendo como su equipo está sufriendo en las últimas jornadas por la falta de efectivos. Tal y como informó CORDÓPOLIS, todo apunta a que el primero en llegar será el joven atacante Álvaro Leiva, pieza del gusto personal de Iván Ania y pretendida por la entidad desde el pasado verano. Con todo, en su momento no se pudo concretar, aunque ahora, a la espera de cerrar el acuerdo definitivo, las partes están más cerca que nunca para que el de Algeciras recale en Córdoba. De hecho, su fichaje podría hacerse oficial en las próximas horas.

Por tanto, la delantera sumaría su primer refuerzo, demarcación a la que también podría llegar otro futbolista, en este caso con perfil más de punta. Eso sí, no hay nada seguro. Donde sí deberá llegar otro integrante es en la defensa, de momento, la posición que más preocupación está generando en el cuerpo técnico. De hecho, el pasado fin de semana, Ania tuvo que alinear a Mati Barboza, jugador del filial, pues tan solo contaba con Lapeña como central del primer equipo debido a las lesiones de Adri Castellano y Carlos García, y la baja médica de Gudelj.

Es más, el propio preparador cordobesista reconoció en sala de prensa que las lesiones le “preocupan”, dado que “ahora mismo estamos súper condicionados para los cambios”, indicando incluso que, en esa toma de decisiones desde el banquillo, está “cagao”. “El otro día en Huelva no me atrevo a hacer el quinto cambio, sabiendo que lo tenía que hacer, no me atrevía pensando lo que podía suceder con Diarra, que no podía más y tuve que meter a Simo”, mientras que frente al Murcia “veía una posición clara donde hacer el cambio, pero no lo podía hacer, y luego mira, se lesiona Recio. Si hubiese hecho el cambio me hubiese quedado sin centrocampistas”.

Sin duda alguna, una posición realmente delicada para el club en un tramo decisivo, donde los de arriba no fallan y el ascenso directo se ve cada jornada un poco más inalcanzable, mientras que el resto de adversarios directos por el play off siguen afinando la puntería. Es más, ante esa falta de recursos, el club tuvo que tirar de pillería con Carlos García para que éste no se pierda ninguna jornada cuando ya esté recuperado. El central es la demarcación más urgente de un plantel que aguarda movimientos necesarios en las últimas horas de un mercado decisivo para las opciones de ascenso.