Iván Ania: “Ahora mismo, estamos super condicionados para los cambios”

Un encuentro desesperante, multitud de pérdidas de tiempo, ocasiones falladas y un reparto de puntos que sabe a poco para el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde se atrancó en su duelo ante un Real Murcia correoso, que buscó el empate desde el primer momento, y que lo acabó logrando también a coalición de un colegiado que permitió las constantes interrupciones en el juego de los pimentoneros. Precisamente este ha sido el primer tema que ha abordado Iván Ania en la rueda de prensa posterior al duelo, apuntando que esas interrupciones en el ritmo de juego puede ser “una de las circunstancias” por las que no han logrado ganar, ya que “se paró muchísimo el partido y, aunque luego añada, no es lo mismo. Tienes ocho minutos más, pero el problema es que el partido se está parando constantemente”.

Aún así, Ania también ha puesto el foco en que el Córdoba CF ha tenido “ocasiones de hacer gol, pero no las marcamos”. Y es que, fundamentalmente, para el ovetense lo que le ha faltado al Córdoba CF ha sido “ese desborde que solemos tener en las bandas con los extremos”, ya que en la primera mitad estaban “siendo dominadores, atacando sobre todo por la derecha”, y pusieron “buenos centros que no fuimos capaces de materializar”. Además de ello, Ania también ha echado de menos a un Adilson que “apareció poco y apenas participó”. Y es que, aunque “la circulación fue buena”, y sin muchas pérdidas, al conjunto blanquiverde le faltó “finalizar las ocasiones” que tuvieron. “En los últimos minutos ya atacamos más con el corazón que con la cabeza, y no fuimos capaces de generar peligro”, ha apuntado el entrenador del Córdoba CF.

También ha querido opinar sobre la actuación de uno de los jugadores fundamentales hoy: Mati Barboza. El central del Córdoba B, que debutaba en casa con el primer equipo, ha estado bajo su criterio “muy bien”, y ha reconocido que ha estado “tranquilísimo toda la semana”. Una semana en la que no le adelantó que sería titular, pero en la que Mati ha parecido un veterano, uno más. “A veces cuando juega un chico del filial parece que esta nervioso, pero me parece muy maduro para la edad y con buenas condiciones”, ha añadido. Además, también ha explicado el cambio de Antonio Casas, jugando escorado a la derecha: “no es su posición. Estábamos dominando, metiendo al rival muy atrás. y era o cambiar hombre por hombre, o dejar solo un centrocampista, o que fuese a la banda derecha y que pise área con centros desde la izquierda, y ahí te da ese remate en segundo palo”.

Por otro lado, también ha avisado que este tipo de partidos serán, posiblemente, los que se encuentren de aquí a final de liga, ya que en las segundas vueltas “hay más rigor”, y “los equipos van a venir mucho más defensivos y cerrados”, y si ello coincide con que “no estás fluido, o aciertas mucho, o es difícil ganar”. Aún con todo ello, Ania ha opinado sobre su equipo, subrayando que, pese a que han hecho partidos mejores, han estado “bien”, y les “ha faltado gol”. Esto lo ha justificado explicando que “cuando estás un pelín por debajo de tu nivel, que era muy bueno en las últimas jornadas, parece que estás mal, pero hemos estado bien”, y ha añadido que si hoy hubiesen abierto el marcador en la primera ocasión de Toril, “el plan de partido del Murcia se le hubiese ido al garete, se habrían tenido que abrir más, ir más altos, y ahí aparecen los espacios y los huecos”. Por ello, ha reincidido en que cree que no han hecho “un mal partido”, pero que les ha faltado “juego interior en el último tercio del campo y desborde por fuera”.

“Estoy 'cagao' con las lesiones”

En otro tercio, Iván Ania también ha abordado el tema de las lesiones. La más reciente y preocupante es la de Recio, que se ha marchado cojeando del duelo por “algo en la rodilla”, pero Ania ha tranquilizado a la afición, explicando que “se asustó” ya que la rodilla se le quedó enganchada y, aunque aún no saben las consecuencias, “parece que está estable -la rodilla- y no parece que sea nada importante”, acabando con una coletilla: “vamos a pensar en positivo”.

Y es que, precisamente, una de las preocupaciones más grandes de Ania al frente del Córdoba CF son las lesiones. “Me preocupan”, ha comenzado explicando, reconociendo que “ahora mismo estamos súper condicionados para los cambios”, y apuntando que está “'cagao'”. Poniendo un ejemplo, el ovetense ha aclarado que, ante el Recreativo de Huelva, no se atrevió a hacer el quinto cambio “temiendo lo que acabó sucediendo finalmente con Diarra”. Hoy, por otro lado, veía una posición clara donde hacer el cambio, pero no lo podía hacer por causas como la de Recio. “Si hubiese hecho el cambio me hubiese quedado sin centrocampistas”, ha añadido.

Pese a ello, Ania confía en que “pase esta mala racha en cuanto a lesiones y podamos estar pronto todos”, ya que eso va a hacer que el equipo pueda crecer en número y en cuanto a toma de decisiones desde el banquillo, ya que los cambios me van a permitir tener más variantes“. Además, en esta última semana de mercado invernal, se esperan refuerzos en blanco y verde. ”Hasta el miércoles, va a venir gente“, ha aclarado Ania, reconociendo que está ”tranquilo“ en ”un mercado complicado“, ya que ”o tienes mucho dinero para pagar traspasos, o los jugadores no quieren dar el paso para bajar una categoría“. Por lo tanto, ”hay que esperar“, ya que ”jugadores que están jugando, si no pagas traspaso, no saldrán gratis“, y ha puesto el ejemplo del propio Real Murcia, que ha pagado traspaso por Loren Burón, o del Deportivo de la Coruña.

“Si no pagas, es imposible”, ha aseverado el técnico del Córdoba CF, reincidiendo, aún así, en que están “tranquilos”, ya que está “seguro de que van a venir jugadores que nos van a ayudar”. En caso de que no llegasen, aún así, tocaría “apretar y sacar el mayor rendimiento de los que estemos”. Con todo ello, el plan de fichajes no cambia. “Tenemos una limitación en cuanto a fichas sénior, que solo tenemos liberada la de Dragi”, ha aclarado el preparador, repitiendo sus palabras del pasado viernes: “hay operaciones abiertas que tienen que cristalizar. La dirección deportiva lleva trabajando tiempo, por lo que estoy tranquilo y seguro que algún jugador va a venir que nos va a ayudar. Y sino, a juntar filas y a tirar para adelante”.