Desesperación, pérdidas de tiempo y un solo punto

De aquí a que termine la temporada todos los encuentros serán catalogados como finales, por la importancia que trae consigo conseguir tanto los puntos como el gol average ante los rivales más directos. Y es que el Real Murcia, por unas cosas o por otras, de momento no es un club que pelee la promoción, pero su tendencia y su plantilla marcan el objetivo, como mínimo, en el play off. Para ello, los granates llegaban a El Arcángel con el objetivo de asaltar el césped del tercer clasificado, un Córdoba CF que pronto demostró su superioridad durante la primera mitad.

Un encuentro que dejó claro a qué iba a jugar cada uno. El Córdoba CF rápidamente se hizo con el dueño del esférico y gozó de la oportunidad más clara de la primera mitad, gracias a un buen desmarque de Alberto Toril que le dejó solo ante un Manu García que realizó una intervención de mérito para evitar el primer tanto del partido. Por su parte, el Real Murcia quiso desactivar al conjunto blanquiverde de una manera un tanto polémica: perdiendo tiempo de una manera clara que se extrapoló al nerviosismo de unos locales que rápidamente se cargaron de amarillas.

Con el paso del tiempo, la tendencia se incrementó, aunque las ocasiones brillaban por su ausencia. El cuadro dirigido por Iván Ania dominaba en todo momento y daba la sensación de peligro a pesar de que no llegaba a portería contraria con claridad. De hecho, el Córdoba CF lanzó un total de ocho saques de esquina durante la primera mitad que ocasionaron multitud de problemas a un Real Murcia que disfrutó de su primer tiro a puerta en el minuto 20 a través de un disparo de Marc Baró muy tímido a las manos de Carlos Marín.

Aun así, este acercamiento no alteró los planes de un Córdoba CF que también levantó al público de sus asientos con un intento de Kuki Zalazar que tuvo que enviar a saque de esquina Manu García. Por tanto, un primer tiempo con un dominio claro, sin apenas tiempo efectivo de juego, pero sí que con un conjunto blanquiverde muy superior en el terreno de juego, aunque sin plasmarlo en el marcador, por lo que el Real Murcia se sentía muy vivo para la segunda mitad en El Arcángel.

En la reanudación no cambió la tónica, pero sí que el Córdoba CF, en esos primeros instantes, no fue capaz de generar con demasiada claridad. Por su parte, el Real Murcia seguía con las constantes pérdidas de tiempo y un estilo de juego desconocido para cualquiera, cosa que ya sufrió el aficionado cordobesista en sus propias carnes durante alguna que otra temporada en el pasado. Aun así, el marcador seguía sin estrenarse y el cuadro granate, muy vivo en el partido.

Aun así, los chicos dirigidos por Iván Ania tuvieron una ocasión más clara aún que la vivida en la primera mitad para subir el primero al electrónico de El Arcángel. Toril consiguió un balón en área rival, deshaciéndose de la salida de Manu García y su disparo, en una posición muy escorada, lo sacó el cuadro murciano en plena línea de gol. Tras este acercamiento, el Córdoba CF cambió de sistema y puso más artillería en ataque, dando entrada a Antonio Casas para formar la dupla atacante con el ariete madrileño.

En cambio, todo quedó en agua de borraja. Las pérdidas de tiempo considerables de un Real Murcia terminaron por desesperar el buen ritmo que planteaba el Córdoba CF. El empate ante el Recreativo de Huelva debía hacerse positivo en casa. Sin embargo y una semana después, los chicos dirigidos por Iván Ania no pudieron volver a la senda del triunfo ante un cuadro granate que consigue lo que tanto ansiaba: un punto inútil para sus aspiraciones, que no son otras que el ascenso directo o el play off. Aun así, el banquillo visitante celebró el punto y la pérdida del gol average como si de una promoción se tratase. Las dinámicas o las promesas incumplidas.