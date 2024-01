Así queda la clasificación del Córdoba CF tras la vigésimo primera jornada en Primera RFEF

Un empate insuficiente. Y es que el Córdoba CF no logró combatir la estrategia ultra defensiva del Real Murcia, que buscó desde el minuto uno que no pasara absolutamente nada en el encuentro, lo que hace que el conjunto blanquiverde caiga hasta la cuarta posición tras la victoria del Málaga. Asimismo, Castellón e Ibiza también ganaron y continúan abriendo brecha en la zona alta de la clasificación. No obstante, el daño es relativo para los de Iván Ania, ya que ni Recreativo de Huelva, ni Algeciras, ni Antequera pudieron sacar los tres puntos, por lo que se mantiene el mismo colchón por abajo.