El Córdoba CF y el Real Madrid, los únicos que cuentan sus partidos por victorias

Al ritmo de los más grandes. El Córdoba CF permanece intratable en este inicio liguero y, tras lograr el mejor arranque de su historia en temporada regular, los números cosechados por la escuadra de Germán Crespo le elevan al nivel de los equipos más reputados del mundo del fútbol. Y es que la racha de triunfos lograda hasta el momento por los blanquiverdes no es algo baladí ya que, tras cinco encuentros de Primera RFEF, el Córdoba CF, que cabe recordar que es un equipo recién ascendido a la tercera categoría del fútbol español, ha logrado vencer y dominar en todos ellos, sumando quince puntos de quince posibles, con catorce tantos a favor y solo dos en contra.

El mejor inicio de una historia ilusionante

Saber más

De esta manera, tal y como ha apuntado el analista Fran Martínez (@LaLigaenDirecto en Twitter), observando algún otro caso similar en el mundo del fútbol, tan solo el Real Madrid iguala esta racha de resultados. Y es que, entre las cinco mejores ligas del mundo del fútbol -LaLiga Santander, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1-, poniendo el foco en las tres primeras categorías de cada una de esas cinco ligas, tan solo el Córdoba CF y el Real Madrid han logrado, hasta el momento, firmar un pleno de puntos que les aúpa hasta los lideratos de sus respectivas divisiones. Los merengues, por su parte, suman 18 puntos en sus seis primeros partidos, venciendo también en todos ellos y sumando 17 goles a favor y seis en contra.

En lo que respecta al resto de equipos de España, en Primera División, el FC Barcelona es el equipo que más se asemeja a estos números excluyendo a Real Madrid y Córdoba CF, habiendo sumado cinco triunfos y un empate. Mientras tanto, en Segunda División, el Deportivo Alavés ha logrado cuatro victorias y dos empates mientras que, en Primera RFEF, más allá del conjunto blanquiverde, Linares Deportivo, Racing de Ferrol y Alcoyano suman hasta el momento cuatro triunfos y un empate.

Observando al resto de países, no hay ningún caso como los relatados hasta el momento. En Inglaterra, el Arsenal domina la Premier League, pero cayó en su duelo ante el Manchester United. En las categorías inferiores inglesas, la igualdad es la tónica dominante, y solo el Sheffield United se acerca a estos números con siete triunfos, dos empates y una derrota. En Alemania, el dubitativo inicio del Bayern de Munich ha propiciado que el Unión Berlín se alce como líder, con 17 puntos de 21 posibles. Así, en la segunda división alemana, el Hamburgo atesora siete victorias pero con dos derrotas, mientras que en la tercera, el Elversberg suma 22 de 27 puntos.

#DATO @CordobaCF_ofi y @realmadrid son los ÚNICOS equipo de las TRES primeras categorías de las 5 Grandes Ligas (🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹🇩🇪🇫🇷) que ha ganado TODOS sus partidos en Liga en la temporada 2022/23 (5/5). https://t.co/V15xk08BOx — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) 25 de septiembre de 2022

Por último, en lo que se refiere a Italia y Francia, ocurre algo similar a lo visto en Inglaterra y Alemania. En la Serie A, Nápoles y Atalanta dominan, pero con dos empates en sus casilleros. Reggina y Brescia, en la Serie B, emulan lo que ocurre en la primera división italiana, pero con una derrota que les impide el pleno mientras que, en los tres grupos de la Serie C, ninguno cuenta sus partidos por victorias. Por último, en Francia, el todopoderoso Paris Saint-Germain se coloca como líder, pero con un empate frente al AS Monaco, mientras que en el resto de divisiones no queda ningún equipo invicto tras estas primeras semanas de competición.

De esta manera, el rendimiento del Córdoba CF, pese al ascenso de categoría, sigue manteniéndose al nivel de los mejores equipos de Europa, dominando y venciendo sus encuentros y superando récords tanto individuales como de la división. Aún quedan muchos partidos por jugar y, sin duda, los blanquiverdes seguirán luchando por mantener el ritmo aunque es inevitable que los malos momentos acaben llegando en alguna ocasión. Sin embargo, con el buen botín de puntos asegurado hasta el momento, los pupilos de Germán Crespo podrán afrontar esos baches con la garantía de que pueden llegar a ser un equipo imparable.