El Córdoba, dominador en su feudo en los duelos ante el Linares

Aunque las estadísticas, por sí solas, no puedan decidir el resultado de un partido, bien sirven para adquirir información más allá de lo obvio. El paso del tiempo, las refundaciones de los clubes, jugadores de tiempos pretéritos en una época brillante o no tanto... Todo eso influye. En el caso de Córdoba CF y Linares, que se enfrentarán el próximo domingo a las 18:00 en El Arcángel, es un fiel reflejo de todo lo anterior. En el caso de los jienenses, pasaron hasta con cuatro denominaciones por suelo califa para enfrentarse a los blanquiverdes, con un rédito más que positivo en el plano general.

Han sido hasta doce enfrentamientos entre cordobeses y linarenses desde que se vieran las caras por primera vez en la temporada 1955/1956. Según la base de datos de @laligaennumeros en Twitter, el saldo del primer choque de ambos fue de una contundente victoria cordobesistas por 5-1 ante el CD Linares I. El siguiente partido de Córdoba y Linares en El Arcángel no se daría hasta 1978, cuando coincidieron en Segunda División en un empate a 2 con goles cordobesistas de Onega por partida doble. El primer triunfo del Linares llegaría en la 1978/1979, cuando el conjunto azulillo ganó por la mínima en el viejo Arcángel (0-1). De hecho, la escuadra de Linarejos no volvería a salir triunfador de la capital cordobesa hasta el siglo XXI. Lo hizo ante un Córdoba CF recién descendido a 2ªB en la 2005/2006, habiendo confeccionado la plantilla para un ascenso que finalmente no se daría esa campaña. El conjunto cordobesista, entonces dirigido por Pepe Escalante, cayó en noviembre con contundencia ante un CD Linares que, a pesar de quedar finalmente en fase de ascenso, no ascendió a la categoría de plata.

Entre esas victorias jienenses entre 1978 en 2006, el bagaje del Córdoba CF ante los diversos clubes de Linares es prácticamente inmaculado. Cinco victorias y cinco empates son el resultado del resto de diez duelos en suelo cordobés entre Tercera División (la actual Segunda B), Segunda B y Segunda División. En el caso de los unos en la quiniela, destacan los triunfos más abultados de 1985 y 1987. El primero de ellos terminó con dos goles y portería a cero para los blanquiverdes gracias a los tantos de Javi y Mansilla, mientras que, dos años después, un 3-1 con un doblete de López Murga y un tanto de Valentín certificarían los puntos del triunfo como local del Córdoba CF en 2ªB.

En cualquier caso, esta será la primera visita del Linares Deportivo como tal al Arcángel para vérselas con el Córdoba CF. En situaciones y dinámicas contrapuestas, el cuadro de Pablo Alfaro se halla ante el enésimo punto de inflexión de la temporada para dar caza a los puestos de pelea por el ascenso a Segunda División. En el caso de los pupilos de Alberto González, quieren dar continuidad a su liderato desde hace varias semanas y al buen funcionamiento del bloque mantenido desde Tercera División que les ha permitido ser cabezas de carrera. Duelo por todo lo alto en el coliseo ribereño para medir las situaciones de uno y otro equipo, aunque con el listón más alto para el Córdoba.