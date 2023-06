El Córdoba CF confirma la marcha de Willy Ledesma

Era un secreto a voces y finalmente se confirma. El Córdoba CF se mantiene en un proceso de reestructuración tanto en la parte institucional como en lo deportivo y esto está haciendo que los plazos se retrasen de una manera extraña. Aun así y a falta de nueve días para que cumplan los contratos de ciertos jugadores, la entidad blanquiverde está informando a varios futbolistas que no cuentan de cara a la próxima temporada en Primera RFEF y uno de ellos ha sido una institución como es un Willy Ledesma que su adiós ha sido finalmente confirmado por el propio club califal.

Se hizo real lo que la afición justamente no quería. Willy Ledesma se marcha del Córdoba CF después de tres temporadas donde ha conseguido ser un auténtico referente en la zona ofensiva de una entidad blanquiverde que peleará la próxima campaña regular por ascender a Segunda División, aunque, por el momento, solo tiene a ocho jugadores con contrato y sin entrenador. Aun así, ha sido el primer futbolista en ser despedido con un video expuesto en las redes sociales de la institución califal, más allá de los mensajes compartidos tras la marcha de Ekaitz Jiménez y José Alonso.

Por otro lado, el ariete de Torremejía se despide del conjunto blanquiverde después de cumplir 100 encuentros oficiales con el Córdoba CF, haciendo un total de 37 goles, cifra que solo superan diez futbolistas en la historia de la entidad. Un jugador que entró en los libros de historia de una institución califa que, en la actualidad, lo despide y, minutos después, el CD Lugo hace oficial su incorporación a través de un comunicado oficial donde explica que Ledesma ficha por los dos próximos cursos regulares.

Entretanto, Willy Ledesma ha escrito una carta de despedida y la ha compartido en sus redes sociales. “Ha sido un auténtico honor y un orgullo defender vuestros colores. Me voy con la conciencia tranquila de que me dejé todo lo que tengo. Aquí tenéis una familia que será cordobesista para siempre. Gracias a toda la gente que conocí, me lo hicieron mucho más fácil. Y, sobre todo, gracias al club, a Javier González y a los colegios Los Peques-Alauda por tratar a mi hija como de vuestra familia, y a esa afición que siempre tuvo gestos buenos hacia mí. ¡Tendremos un vínculo eterno, Córdoba! Mucha suerte en el futuro. Desde la distancia os veré tocar el cielo en Las Tendillas”.