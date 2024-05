Alvaro Leiva: una oportunidad perfecta para reivindicarse

Pese a que el último encuentro que afrontará el Córdoba CF en la temporada regular de Primera RFEF no tendrá mucho en juego en términos matemáticos, sí que puede ser un partido trascendental para muchos de aquellos jugadores que forman esa 'unidad B' en el Córdoba CF. La sanción de Carracedo, sumado a la situación de los apercibidos -Carlos Marín, Kuki Zalazar y Alberto Toril-, así como los descansos y la intención de no arriesgar con el play off a la vuelta de la esquina, hará que se abra una ventana de oportunidad en el once titular para muchos futbolistas que tratarán de sorprender a Iván Ania para gozar de más oportunidades en el tramo trascendental de la competición.

Esa es la situación de un Álvaro Leiva que, ante el Algeciras, tiene la oportunidad perfecta de resarcirse. El futbolista algecireño se enfrenta al equipo que le vio crecer, y al que le dio la oportunidad de debutar en Primera RFEF, precisamente de la mano de Iván Ania. A esto se le suma la ausencia de Carracedo, que abre un hueco en la banda diestra por primera vez en toda la temporada. Además, estando Kuki Zalazar apercibido, así como Alberto Toril, Leiva tendrá opciones de sumar unos minutos de oro tanto en el extremo derecho como en la mediapunta. Todo hace así indicar que será de la partida en el duelo que cerrará la competición.

Con el equipo ya concentrado en Montecastillo, ha sido el joven extremo algecireño el que ha comparecido ante las cámaras del club, reconociendo que será un duelo especial para él ya que es de Algeciras, salió de la cantera del equipo, y reconoce que les tiene “mucho cariño, es prácticamente mi casa”. Así, aunque “cuando comience el partido seremos rivales, siempre les desearé lo mejor cuando termine”. Además, espera un “partido bonito y difícil por parte de ambos equipos”, ya que tanto Córdoba CF como Algeciras CF quieren llevarse “los tres puntos” y, “aunque el tema de la clasificación no intervenga mucho -no hay nada en juego-, creo que nos viene bien para llevar lo mejor posible al play off”, ha reconocido.

Por otro lado, en cuanto a la concentración que atraviesa el equipo actualmente, ha desvelado que, a la llegada del equipo en la jornada del miércoles, tuvieron una jornada de convivencia con el equipo en la que echaron “unas risas”. Pero con el entrenamiento de hoy, primero en Montecastillo, ya están de nuevo “concentrados”, tanto para la sesión de mañana como “para el partido que nos viene”. También ha confesado sus sensaciones a su llegada al equipo, definiendo al grupo como uno “con motivación, hambre y ganas de ser primeros”. Así, pese a que se escapó el Castellón, siguen “segundos, y súper concentrados y motivados para lo que nos viene”.

Y lo que se viene es, primero, el Algeciras, y posteriormente la primera eliminatoria del play off. Los rivales se barajan entre Ponferradina, Cultural Leonesa y Celta Fortuna, pero no eso no quita que el equipo, según Leiva, siga “centrado en el partido que nos viene contra el Algeciras”. Así, una vez que ya termine el duelo, mirarán los resultados y valorarán el rival que supondrá la primera piedra en el camino para la vuelta del equipo a Segunda División.