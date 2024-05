El Córdoba CF ya pone un ojo en el 'play off': cruces por decidir en la última jornada

El Córdoba CF lleva ya varios días trabajando sin la presión más cercana. Hace semanas que selló su plaza en el play off, y el pasado fin de semana aseguró matemáticamente el segundo puesto, por lo que el encuentro de la última jornada de la fase regular se afronta sin ninguna exigencia competitiva, más allá de seguir cogiendo ritmo y confianza para la ronda de ascenso. De hecho, el club no quiere ninguna distracción y este mismo miércoles, la plantilla puso rumbo a Montecastillo, donde estará concentrada hasta el fin de semana. La ambición es total en la entidad, que tiene como única meta marcada la promoción a Segunda División. El choque ante el Algeciras, deportivamente hablando, es puro trámite, por lo que no cabe duda que Iván Ania se guardará cartas importantes para los duelos decisivos. Eso sí, aunque su segundo puesto está confirmado, falta ver quién será el rival de los blanquiverdes.

Y es que, salvo el propio Córdoba CF y el Ceuta, ninguno de los otros seis tiene asegurada su posición a falta de una jornada. La igualdad es máxima y la emoción estará presente en la mayor parte de los encuentros. Lo cierto es que el Grupo II está más avanzado, ya que, como se ha dicho, se sabe el segundo y el quinto clasificados. Eso sí, Málaga e Ibiza se jugarán el orden de las otras dos posiciones. De momento, los isleños parten con un punto de ventaja y defenderán esa tercera posición en su visita al Recreativo de Huelva, que perdió las opciones de play off hace escasos días. Los ibicencos dependen de ellos mismos y les vale con ganar, aunque también mantendrían el puesto en caso de firmar el mismo resultado que los malaguistas. Por contra, el equipo de la Costa de Sol tendría que sumar de tres frente al Castilla y esperar que el Ibiza no gane o, en su defecto, sacar al menos un mejor resultado que la escuadra balear. De hecho, le valdría también con empatar y que el Ibiza pierda, pues tiene ganado el average.

Con la última jornada a la vuelta de la esquina...



Esa plaza es importante de por sí para el Córdoba CF, que se podría ver las caras con el cuarto clasificado de su grupo en una hipotética final del play off. Eso sí, antes de llegar ahí habría que superar una primera eliminatoria, que igualmente tendría el choque de vuelta en El Arcángel, pero tampoco está claro el adversario en este caso. De momento, el rival sería la Ponferradina, que actualmente está en la quinta posición del Grupo I con 63 puntos. Sin embargo, a esa plaza podría caer el Celta Fortuna, que es cuarto con 65. E incluso, la Cultural Leonesa podría quitarle el puesto a sus paisanos de El Bierzo, ya que marchan en sexta posición con 60 puntos, pero tienen el average a su favor. Por lo tanto, esos tres serían los únicos posibles rivales del Córdoba CF en las semifinales del play off.

Pero además de todo ello, entre el segundo y el tercero apenas hay dos puntos de diferencia, por lo que por ahí también habrá mucho en juego. Nástic y Barça B son segundo y tercero respectivamente, ambos con 67 en su casillero, y hay un duelo directo de filiales entre vigueses y azulgranas. Emoción en estado puro para la última jornada.