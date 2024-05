El esqueleto del Córdoba CF se consolida en el tramo final

Una vez el ascenso directo dejó de ser una posibilidad, era hora de ponerse el mono de trabajo después de la debacle de Granada. Y es que el Córdoba CF ya tiene el foco puesto en el play off y lo hace volviendo a su origen, confiando en lo que le ha salido bien desde hace varios meses atrás y sabiendo que, en condiciones normales, su único rival es él mismo. La entidad blanquiverde es el rival a batir dentro del play off y nadie quiere enfrentarse a él tanto en la semifinal como en la final. Aun así, el técnico Iván Ania sabe que esto no es lo mejor para su plantilla y ha evitado la etiqueta de favorito, aunque el bloque califal tiene como objetivo dar un paso adelante.

Es por ello que el esqueleto del Córdoba CF ha vuelto a lo que era antes, aunque con ciertas modificaciones. A pesar de que es una plantilla corta, la entidad blanquiverde tiene una gran competitividad puesto por puesto, lo que ha provocado que Iván Ania altere sus titulares con cierta frecuencia, aunque desde el día del Granada, aquella derrota dura en el Nuevo Los Cármenes, parece que ha solidificado las bases de un once inicial que poco a poco se va repitiendo. Gracias a esto, todo hace indicar que seguirá su misma filosofía en el play off, cosa que no ocurrirá en el duelo ante el Algeciras, donde pupilos del filial y jugadores que entran poco en rotación serán los principales protagonistas.

Aun así, la promoción está a la vuelta de la esquina, cuatro partidos -eso significaría que lucharía el ascenso hasta el final- donde no se puede fallar, por lo que Ania ya tiene en su mente qué equipo defenderá la blanquiverde desde el minuto uno. En portería, Carlos Marín es intocable y así lo ha demostrado durante la temporada regular, salvando a sus compañeros con intervenciones de mérito. Por otro lado, la defensa está más que clara, después de ver como el ovetense confía más en Martínez que en un joven y inexperto Mati. Por su parte y siempre y cuando las lesiones respeten, Lapeña ocupará el otro puesto en el eje de la zaga, mientras que Albarrán y Calderón, los laterales.

Asimismo, la sala de máquinas ha sufrido un cambio en toda la temporada, pero es fruto del estilo de juego blanquiverde y cómo se amolda a lo que quiere Ania. Y es que Diarra ha sido el fijo en un centro del campo que ha tenido la variante de Álex Sala y un Isma Ruiz que le ha ganado el puesto en los últimos partidos. Mismo caso para un Kuki Zalazar que su gran momento de forma ha hecho que esté por delante de un Kike Márquez que sigue aportando desde el banquillo.

Por otro lado, los extremos siguen la misma tónica de las demás demarcaciones. Hay un fijo que ha jugado todos los partidos partiendo como titular que es un Carracedo que descansará ante el Algeciras por acumulación de amarillas, al mismo tiempo que tanto Simo como Adilson han ido compartiendo un sitio en el once inicial, hasta que el portugués se ha consolidado. Además, el trabajo de Alberto Toril ha ganado enteros, situándose por delante actualmente del pichichi Antonio Casas. En cambio, ahora mismo son elucubraciones justo antes de un play off fundamental.