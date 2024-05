El Córdoba CF, entre las sanciones, las lesiones y las sensaciones

Si hay algo que ha afectado de lleno al Córdoba CF desde el inicio de la temporada ha sido la irrupción de las lesiones, así como las bajas por sanción. La apuesta de la dirección deportiva estuvo encaminada hacia una plantilla corta y versátil, pero más vulnerable ante este tipo de situaciones. Así, lesiones de larga duración como las de Adri Castellano, sumadas a otras más cortas y recurrentes, y a las distintas sanciones que ha sufrido el equipo tanto por acumulación de tarjetas amarillas como por expulsiones directas, han hecho que Iván Ania no haya podido contar con al totalidad de su plantilla para un partido hasta hace prácticamente algunas semanas.

Eso sí, las últimas jornadas habían sido benevolentes para el Córdoba CF en este sentido, puesto que la plantilla no había tenido que mirar a la enfermería una vez Adri Castellano salió de ella, dejando así sin bajas a Iván Ania para el último tramo de competición. Pero ahora toca mirar hacia los play offs, una vez que ya se ha asegurado la segunda plaza en la tabla y que no habrá nada en juego en el partido ante el Algeciras, cuyo horario aún está por confirmar -podría salir de la jornada unificada debido a que ninguno de los dos conjuntos tienen nada en juego-. Y en esa mirada hacia las eliminatorias, los primeros miedos se ciernen sobre Iván Ania.

En lo que se refiere a los sancionados, cuatro futbolistas siguen apercibidos, con cuatro tarjetas amarillas en su casillero: Kuki Zalazar, Alberto Toril y Carlos Marín. Así, todo hace indicar que ninguno de los tres participará en el duelo contra el Algeciras, puesto que una desafortunada tarjeta amarilla para cualquiera de los tres supondría que Iván Ania no pudiera contar con ese jugador en la ida de la primera manga del play off. De hecho, el propio Iván Ania así lo dejó entrever en una entrevista ofrecida a Gol a Gol, programa de Canal Sur, donde desveló que no van “a arriesgar”, y que hay que “valorar esas situaciones -de las sanciones- y sacar un equipo competitivo”.

Con Calderón y Toril, pero sin Martínez

Por otro lado, en el apartado de las bajas, parece que Iván Ania tendrá algunas complicaciones ya no solo de cara al duelo ante el Algeciras, sino también mirando a esa primera eliminatoria de play off de ascenso A Segunda División. En primer lugar, cabe recordar que Calderón se tuvo que marchar lesionado de Can Misses tras un pequeño tirón muscular. Sin embargo, fuentes cercanas al club reconocieron a Cordópolis que la primera exploración a la lesión del lateral zurdo descartaba cualquier consecuencia grave, por lo que no peligraría en un principio su participación en las eliminatorias de ascenso. Aunque eso sí, lo más probable es que descanse en el duelo ante el Algeciras, pudiendo ver así el debut con la blanquiverde de Adri Castellano.

Por otro lado, tal y como avanzaba el día de ayer Diario Córdoba, Alberto Toril fue otro de los jugadores que salieron doloridos de Can Misses. El ariete sufrió en Ibiza un fuerte hematoma y una contusión como resultado de un pisotón por parte de un rival, que le llevo a echarse la mano a su brazo derecho en varias ocasiones. De vuelta en Córdoba, Toril reapareció en la Ciudad Deportiva con un aparatoso vendaje en el brazo, hecho que le impidió formar parte de la sesión de recuperación. Sin embargo, su presencia en el play off no corre peligro en un principio, aunque fuentes del club indicaron que lo más probable es que tuviese que llevar una férula en la extremidad para mantenerla ciertamente inmovilizada.

Por último, otro de los que no participaron con el resto del grupo en la sesión de recuperación acontecida en las instalaciones del Camino de Carbonell fue José Antonio Martínez, que, pese a no estar en la convocatoria, sí que viajó junto con el resto del grupo a Ibiza. Las dolencias físicas del central zurdo le han mantenido apartado de la titularidad que ha venido gozando recientemente, y su presencia sí que sigue siendo duda ya no solo para el duelo ante el Algeciras, sino también para la ida de la primera eliminatoria de play off. La fecha para su vuelta está marcada para el 8 o 9 de junio, aunque todo dependerá de la evolución del jugador.