El Milar Córdoba y un año de retos cumplidos en LF2

Primera parada alcanzada. Y con solvencia. El Milar Córdoba selló el pasado fin de semana su permanencia matemática en la Liga Femenina 2 tras la disputa de sus compromisos frente a Unicaja y Tenerife. Fue precisamente el triunfo ante las malagueñas, histórico además, ya que se trataba de la primera vez que un equipo de la provincia vencía a un cuadro sénior de la entidad cajista en categoría nacional, el que terminó de catapultar la salvación de las de Antonio Quintero, la cual se rubricó matemáticamente y de forma indirecta con los resultados del fin de semana. Así es, y es que el conjunto califa se ha salvado en su estreno en liga nacional cuando todavía restan cinco partidos para que finalice la fase regular de la competición. Sin duda, un propósito cumplido y que permitirá a la ciudad disfrutar un año más de dicha disciplina en el tercer escalón del baloncesto femenino estatal. Y no de una forma cualquiera, ya que el Milar, pese a su condición de debutante, ha tenido resultados más que destacados y ha ofrecido un excelente rendimiento en la práctica totalidad de los encuentros que ha disputado hasta la fecha.

De este modo, el club que preside Sebastián del Rey se sitúa actualmente en la séptima posición del Grupo A con un botín de 32 puntos, acumulado tras un balance de once victorias y diez derrotas en los 21 partidos disputados hasta el momento. Concretamente, fue la derrota del Institutos de Compostela la que acabó certificando la permanencia, pues el cuadro gallego se queda así en undécimo lugar con 28 puntos en 22 partidos jugados, por lo que ya no podría alcanzar matemáticamente a las de Quintero. Y es que cabe recordar que el sistema de competición, donde descienden tres equipos directamente, otorga dos puntos a la victoria y uno a la derrota. De este modo, y aunque aún no están decididos los equipos que caerían de competición, lo que es seguro es que las compostelanas, además del Alhaurín y el Ibaizabal, ambos con 24 puntos en 21 duelos, ya no podrían alcanzar en la clasificación al Milar Córdoba.

Así es como se completó un fin de semana muy positivo para la entidad, que sigue creciendo desde su fundación hace algo menos de dos temporadas. Un ascenso y una posterior salvación holgada es el balance hasta el momento del equipo surgido tras la fusión de los equipos sénior del Maristas y el Adeba, y que sigue demostrando que solo la unión hace la fuerza, pues ambos proyectos habían fracasado una y otra vez en sus continuos intentos de llegar a Liga 2. De momento, la plaza ya la tiene asegurada el Milar, que en esta recta final de curso tratará de poner el broche en busca de alcanzar la mejor posición posible. Con todo, en el lado negativo se encuentra la lesión de Marta Martínez, que ha sufrido una rotura del menisco de su rodilla derecha tal y como confirmó la propia entidad este martes.