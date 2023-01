Las visitas a museos municipales y el Alcázar crecen un 40% pero siguen lejos de los años prepandemia

Los museos y monumentos municipales han recibido durante el pasado 2021 un total de 573.661 visitas, lo que supone una subida del 40% con respecto al año anterior 2021 en el que los visitaron 273.661 personas.

Los datos siguen lejos de las visitas prepandemia, concretamente un 23% por debajo, si bien advierten una mejoría importante, y 2022 ha sido el primer ejercicio desde la pandemia en la que se ha superado el medio millón de visitas.

Según los datos facilitados a este periódico, el Alcázar de los Reyes Cristianos es el espacio municipal que acumula un mayor número de visitantes, un total de 447.328. Este espacio ha incrementado las entradas un un 41,08% sus visitas con respecto del año 2021. Llegando a superar en el mes diciembre, con el espectáculo de Raíces funcionando, los datos del mismo mes de 2019.

A continuación se sitúan los Baños Califales, con un crecimiento del 180% respecto a 2021, y superando, con 68.460 visitas, al Museo Julio Romero de Torres. Las visitas a este último espacio han crecido un 47% respecto a 2021, si bien siguen lejos de los datos prepandemia. A lo largo de 2022, el Julio Romero de Torres registró 36.530 visitas.

El único museo municipal que mejora los datos de 2019 es, a su vez, el que menos visitas registra: el Museo Taurino. Este espacio, con 21.139 visitas mejora un 2% las del año 2019 y un 38% las de 2021.

No se han ofrecido datos del Centro Flamenco Fosforito, ya que se reabrió a finales de 2022 tras dos años cerrado, ni de los otros dos espacios expositivos titularidad del Ayuntamiento, la Sala Vimcorsa y el Centro Pepe Espaliú.

