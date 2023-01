Los museos de la Junta en Córdoba siguen por debajo de los datos de visitas de 2019

Los museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba siguen aún por debajo de los datos de visitas de antes de la pandemia. A falta de conocer los números de Medina Azahara, ni la Sinagoga, ni el Museo Arqueológico ni el Museo de Bellas Artes lograron en 2022 llegar a los datos de visitantes que se registraron en 2019, aunque uno de estos espacios ha estado muy cerca y todos han mejorado respecto al año 2021.

El espacio que más cerca está de la foto prepandémica es el Museo Arqueológico de Córdoba, que ha sumado 285.311 visitas entre enero y diciembre de 2022, sólo un 2% menos que en 2019, en el que fueron 291.832. Este museo casi ha duplicado el número de entradas respecto a 2021, en el que recibió a 146.429 personas.

En cuanto a la Sinagoga, este espacio ha duplicado las visitas respecto a 2021, llegando a sumar 456.920 entradas entre enero y diciembre de 2022. No obstante, aún sigue lejos de los datos prepandemia (el ejercicio de 2019 se cerró con 619.110 visitas, un 26% más).

Más cerca de los números de ese ejercicio está el Museo de Bellas Artes de Córdoba, que sumó 58.356 visitas en 2022, un 16% menos que en 2019, que se cerró con 70.055 entradas.

De este modo, faltan por saberse los datos del yacimiento arqueológico de Medina Azahara, que en noviembre del año pasado sumaba 184.388 visitas, por lo que es probable que haya superado las 200.000 entradas entre enero y diciembre, aunque seguirá lejos de los 285.672 del año 2019. Es comprensible, pues aquel fue el primer año tras conseguir el título de Patrimonio Mundial de la Unesco y el segundo que mejor datos turísticos ofreció en la serie histórica.

Más allá de estos cuatro espacios, hay uno que ha mejorado mucho los datos de 2019: el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), dependiente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), también de titularidad regional, que recibió durante el año 2022 un total de 49.433 visitantes, lo que ha supuesto un aumento del 40% respecto al año 2019.

También gestiona la Junta de Andalucía el Teatro Cómico, que en 2022 ha gozado de una programación continua con actos y exposiciones, y del que no han trascendido datos de visitas.

El año 2022 puede que haya sido, además, el último año en el que la entrada a estos espacios será gratuita para españoles y ciudadanos de la Unión Europea, ya que la Consejería de Cultura ha mostrado su intención de empezar a cobrar la entrada en algunos de estos espacios.

En estos momentos, la visita a los museos y conjuntos culturales que gestiona la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, exceptuando el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife, es gratuita para las personas procedentes de países miembros de la UE.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!