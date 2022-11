La Junta empezará a cobrar entrada en algunos museos y monumentos andaluces en 2023

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha asegurado este viernes que los museos públicos que gestiona la Junta de Andalucía dejarán de ser gratuitos. Algunos, sin especificar cuáles, comenzarán a cobrar por la entrada a partir del próximo año, según ha avanzado Bernal, que reconoce que antes habrá que cooperar con la consejería de Hacienda para fijar los precios públicos.

El titular de Cultura del Gobierno Andaluz ha hecho estas declaraciones en un encuentro con periodistas en el que ha avanzado algunas de las claves de la estrategia cultural andaluza para los primeros compases de este mandato. Lo ha hecho acompañado del nuevo secretario general de Cultura Salomón Castiel.

Uno de los puntos clave, quizá el más inmediato, es el proyecto de dinamización de los museos andaluces. Berneal ha hecho un diagnóstico en su locución que dibuja a los centro museísticos como espacios que “acaban perdiendo el interés” o no son capaces de captar “el suficiente interés de la población, por su incapacidad de generar ”consumo interno ni externo“. Por todo ello, ha anunciado que la primera medida en este ámbito pasa por trazar un plan de actividades que introduzcan otras artes en los museos.

Es decir, la Junta programará conciertos, lecturas literarias y poéticas, espectáculos escénicos o jornadas y encuentros de pensamiento en los museos que gestiona, a fin de renovar su público. “Con los museos estamos como las orquestas y debemos ser capaces de llegar a nuevos públicos”, ha afirmado al hilo Castiel.

Sólo pagan los visitantes que no son de la Unión Europea

En este sentido, Bernal ha remarcado que este plan de dinamización es perfectamente compatible con el cobro de una entrada, una idea con la que ya amagó el Gobierno Andaluz en el último mandato (cuando la consejera era Patricia del Pozo), y que ahora, según ha asegurado el nuevo titular de Cultura, será firme en los próximos meses.

¿Cuándo se comenzará a cobrar? Bernal ha pedido paciencia, recordando que fijar precios públicos es competencia de la consejería de Hacienda y que algunos espacios museísticos requerirán incluso reformas para instalar sistemas de cobro que ahora mismo no existen. En cualquier caso, ha detallado que se trabaja para que en algunos espacios se empiece a cobrar ya el año próximo.

En estos momentos, la visita a los museos y conjuntos culturales que gestiona la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, exceptuando el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife, es gratuita para las personas procedentes de países miembros de la UE. En Córdoba, la Junta gestiona espacios como el Museo de Bellas Artes, el Teatro Cómico, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), la Sinagoga o el yacimiento de Medina Azahara. En ninguno de ellos se paga entrada.

Bernal también ha señalado que el objetivo es implantar una política de precio públicos populares, como pasa en muchos sitios, así como establecer horarios y días en los que la entrada sea gratuita para algunos colectivos. El consejero, en cualquier caso, ha añadido que se parte de la idea de que “lo que no vale dinero no se valora”, y que esto lleva “a una posición en la que no se obtienen resultados”. Además, ha puesto como ejemplo que los museos no están en estos momentos en los canales de comercialización turísticos, lo que da una idea de que requieren un nuevo enfoque.

Tres nuevos institutos culturales en Málaga y Sevilla

El anuncio del pago en los museos se ha producido en el transcurso de un encuentro en el que el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha avanzado algunas de las claves de la estrategia cultural andaluza para los primeros compases de este mandato. Se trata, según ha dicho, de un proceso de descentralización que llevará a impulsar programas e instituciones culturales específicas en cada provincia y a la creación del Libro Blanco de la Cultura en Andalucía, que la Junta espera tener listo la próxima primavera.

En este ámbito, el trabajo de diagnóstico ya ha comenzado, con un cronograma de reuniones sectoriales que se inició a principios de noviembre en Córdoba, con un encuentro sectorial centrado en la música, que contó con representantes del mundo del jazz, la música clásica, los sonidos alternativos, los grandes festivales y los autores. La idea es mantener una docena de reuniones durante los próximos meses en todas las provincias andaluzas y, a partir de las conclusiones, elaborar un informe que acabe en el Libro Blanco de la Cultura.

Por encima del diagnóstico, las líneas maestras del plan trazado pivotan sobre tres líneas de actuación: la capilaridad territorial, el impulso a la cultura contemporánea “en todas sus manifestaciones inundándolo todo” y la creación de una marca Andalucía reconocida. En este ámbito, dentro de la reestructuración dada a conocer este viernes, el consejero ha adelantado que, a los dos institutos culturales que gestiona la Junta en la actualidad, el Centro Andaluz de las Letras, en Málaga, y el Instituto Andaluz del Flamenco, en Sevilla, se añadirán otros tres de nueva creación.

Estos son el Instituto de Artes Plásticas, que se situará en Málaga; el Instituto Andaluz del Cine, en la Cartuja de Sevilla, y el Instituto Andaluz de las Artes Visuales y Escénicas, también en Sevilla. La previsión de la Junta es que estos nuevos entes entren en funcionamiento a principios de 2023.

Además, Bernal ha anunciado que se creará en Huelva un programa propio para abordar las relaciones de las industrias culturales transfronterizas con Marruecos, Portugal y Francia; en Jaén un programa de patrimonio culinario; y en Cádiz un centro de formación film comissioner, para mejorar la potencialidad de Andalucía como escenario de rodajes. Esto último se hará con el apoyo de la Andalucía Film Comission.