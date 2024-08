¿Y si Julio Romero de Torres fuera un 'tiktoker'?

La ciudad de Córdoba sigue celebrando el 150 aniversario del nacimiento de uno de sus artistas más ilustres, el pintor Julio Romero de Torres, creador de la icónica imagen de la mujer cordobesa. Y, más allá de exposiciones, libros y conciertos conmemorativos, también busca disparar la obra del pintor en otros canales de comunicación que lo lleven a nuevas audiencias.

Ese es el caso del concurso Tiktokea con Julio Romero de Torres, una iniciativa impulsada por la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor), con el apoyo de la Delegación Municipal de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, y que busca fusionar el legado artístico del pintor con las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Concretamente, con Tik Tok, la red social predilecta de la Generación Z. Así, este concurso invita a los jóvenes cordobeses (en realidad, no limita por edad, pero se entiende perfectamente cuál es el nicho al que va dirigido) a participar en la creación de vídeos originales en TikTok a partir del imaginario del artista.

La premisa es imaginar cómo Julio Romero de Torres promocionaría su obra si fuera un influencer en la actualidad. A través de esta dinámica, se pretende no solo homenajear al artista, sino también incentivar la creatividad y el interés por la cultura local entre los jóvenes.

Las propuestas podrán presentarse desde el 2 de septiembre hasta el 2 de noviembre de 2024 a través del sitio web oficial del concurso, tiktokeaconjulioromero.es. Los participantes deberán utilizar el hashtag #JulioRomeroChallenge en sus vídeos, que no podrán exceder los 60 segundos de duración.

Los tres mejores trabajos recibirán premios en metálico: 1.000 euros para el ganador, 600 euros para el segundo lugar, y 400 euros para el tercero.

