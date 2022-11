De una réplica del Santo Sepulcro a los hallazgos bajo la Mezquita: así será 'Córdoba y el Mediterráneo Cristiano'

La exposición Córdoba y el Mediterráneo Cristiano, que ahora tiene por subtítulo Cambio de era (hasta hoy era Entre Constantino y Justiniano) ya ha despejado muchas de las incógnitas. Se sabía que arrancaba el 16 de diciembre y que se iba a celebrar en la Sala Vimcorsa (de titularidad municipal), la Mezquita-Catedral y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), que gestiona la Fundación Thyssen TBA21.

Desde este miércoles se sabe también algunas de las piezas que van a exponerse en la para contar una de las partes más desconocidas de la historia de Córdoba, la del periodo que va del siglo IV, tras la caída del Imperio Romano, hasta el siglo VII, cuando comienza la etapa islámica. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, principal impulsor de esta muestra ha señalado que está pensada para ser “uno de los principales hitos culturales de los últimos años en Córdoba, Andalucía y España”.

Bellido ha presentado en el Ayuntamiento los detalles de esta exposición acompañado del delegado de la Junta en la provincia, Adolfo Molina; el canónigo portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto y la comisaria Alexandra Chavarría. Esta última ha sido la encargada de dar los detalles técnicos de una exposición que hará que recalen en Córdoba más de 200 piezas procedentes de medio centenar de museos, entre ellos el Museo del Vaticano, el Museo de Florencia, el Museo Nacional de Lisboa, el Museo de Arqueología Nacional, el Museo de Cártago (Túnez), o el Museo Romano de Mérida, entre muchos otros.

En esencia, se mostrará al público elementos arquitectónicos, sarcófagos, lápidas, mosaicos, esculturas, joyería, ajurares, objetos de liturgia y pinturas, así como vídoes interactivos realizados exprofeso para mostrar esta etapa de la historia, en la que Córdoba alumbró a uno de los personajes clave, según Chavarría, el Obispo Osio, asesor del emperador Constantino.

La muestra exhibirá piezas que nunca antes habían salido de sus museos, como es el caso de la Réplica del Santo Sepulcro procedente de Narbona (Francia), que es una de las piezas más interesantes a juicio de la curadora; la Estatua de Cristo Sentado, procedente del Museo de Roma; el mosaico Dama de Cartago, procedente de Túnez; el Retrato de Constantino, llegado del Museo de Abbazia San Nilo; o el Ajuar suevo de Mérida, entre otras muchas piezas.

Además, la Mezquita-Catedral exhibirá los hallazgos vinculados al primer complejo episcopal de la ciudad. En este ámbito, el canónigo portavoz del Cabildo ha detallado que la institución ha aprovechado su participación para “conceptualizar materiales de lo que se denomina Museo de San Vicente”, con hallazgos de las obras de excavación que se están llevando a cabo bajo la Mezquita y su entorno urbano, así como “su posible iglesia episcopal”.

La disposición de la muestra será en tres espacios. El principal será la zona de la Mediateca del C3A, donde se ubicarán las piezas arqueológicas más antiguas y de mayor envergadura. Allí se explicará cómo se forjó la iconografía cristiana, cómo se consolidó durante los reinos bárbaros, y el posterior intento de restauración de los territorios del Imperio Romano por parte de Justiniano. La exposición cristiana convivirá durante este tiempo con las obras de la Fundación Thyssen TBA21, que ocupará el resto del C3A.

En cuanto a la Mezquita-Catedral, la exposición se ubicará en la zona de Abderramán I, para mostrar los materiales reutilizados en la construcción de la Mezquita extraídos del complejo episcopal recientemente excavado. La tercera pata será la Sala Vimcorsa, donde se presentarán las principales características y la evolución del cristianismo en Córdoba, a partir del registro de las áreas funerarias e inscripciones, las iglesias y las excavaciones arqueológicas en Córdoba centradas en el cristianismo.

El papel de Córdoba estará representando con un gran número de piezas arqueológicas de la época procedentes de la provincia y del Museo Arqueológico. Entre ellas, Daniel en el foso de los leones, las joyas del Tesoro de Torredonjimeno o el Anillo del obispo Sansón encontrado en Cercadillas.

El alcalde ha destacado también que la muestra será interactiva, con una importante parte multimedia que ayude a explicar bien “uno de los periodos de la historia donde hay más oscuridad, los siglos más desconocidos de la historia de Córdoba”. El Ayuntamiento ha invertido 1,7 millones de euros en la muestra con la intención de demostrar que “Córdoba es una ciudad de grandes eventos que mira al futuro con ambición”, según el regidor.

