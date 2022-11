La exposición de arte cristiano se retrasa dos semanas y se inaugura en diciembre

La exposición Córdoba y el Mediterráneo Cristiano. Entre Constantino y Justiniano, la gran apuesta cultural del Ayuntamiento de Córdoba durante el presente mandato, se inaugurará finalmente el 16 de diciembre, con un par de semanas de retraso frente a la fecha anunciada.

La muestra, que acogerá un total de 209 piezas arqueológicas procedentes de medio centenar de museos de países como España, Italia, Portugal, Turquía y Macedonia, estaba previsto que se celebrara entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. Sin embargo, finalmente, según señala ABC Córdoba y confirman fuentes municipales, la inauguración será finalmente el 16 de diciembre.

Se trata, en términos económicos, de la mayor inversión cultural que ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba en un sólo evento desde hace décadas, ya que prevé gastar unos dos millones de euros en su celebración. La exposición se ubicará en la Sala Vimcorsa (de titularidad municipal), la Mezquita-Catedral y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), que gestiona la Fundación Thyssen TBA21.

Córdoba y el Mediterráneo Cristiano. Entre Constantino y Justiniano, ha sido comisariada por Alexandra Chavarría, profesora de arqueología en el Departamento de Patrimonio Cultural: Arqueología, Historia del Arte, Cine y Música de la Universidad de Padua, y una de las mayores expertas en este periodo histórico, que va desde el final del Imperio Romano, en el que Córdoba fue capital de la Bética, hasta el inicio de Al Andalus, cuando vuelve a ser capital de nuevo, ya en el siglo VIII.

Para ilustrar este periodo, recalarán en Córdoba un total de 209 piezas procedentes del Museo del Vaticano, del Museo de Florencia, del Museo de Arqueología Nacional, o del Museo Romano de Mérida, entre muchos otros.

Concretamente, habrá 124 piezas procedentes de museos e instituciones de España, y 85 de países llegadas de Italia, Portugal, Macedonia y Turquía. Las instituciones prestatarias son en su mayoría (39) nacionales, mientras que una quincena son internacionales.

