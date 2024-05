La Orquesta de Córdoba viaja a Jerez bajo la batuta de Manuel Busto

La Orquesta de Córdoba actuará en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera (Cádiz) bajo la batuta del director de orquesta andaluz Manuel Busto, en su regreso al repertorio lírico con La Traviata, la célebre ópera de Verdi inspirada en La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas.

Será los días 31 de mayo y 2 de junio, y este espectáculo constituye “un doble debut” para Busto: es su primera vez al frente de la orquesta cordobesa y también su primera vez como director musical de una producción de ópera en la temporada del teatro jerezano.

La Traviata de Busto y la Orquesta de Córdoba contará con un cast encabezado por la soprano Sabina Puértolas (Violetta Valéry), el tenor Antonio Gandía (Alfredo Germont), y el barítono José Antonio López (Giorgio Germont). La producción, que procede del propio Villamarta, lleva firma escénica de Francisco López, con escenografía y vestuario diseñados por Jesús Ruiz.

Manuel Busto está ligado al repertorio operístico italiano desde la época de su formación en la prestigiosa Accademia Chigiana de Siena con Gianluigi Gelmetti; repertorio en el que pudo profundizar al inicio de su carrera como director asistente de reconocidos especialistas como Maurizio Benini y Carlo Rizzi. “Verdi es uno de los compositores de la historia de la música, donde la teatralidad está más presente a todos los niveles en la partitura, en la propia vocalità, y en la cantidad de colores vocales sugeridos por el propio compositor”, afirma Busto, que ya dirigió anteriormente La Traviata en el Teatro Lirico Giuseppe Verdi de Trieste y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla (en la mítica producción de David McVicar).

“Verdi es uno de los compositores que más he dirigido en el ámbito operístico. Además, es uno de los compositores en los que me siento más reflejado por ese sentido discursivo de la teatralidad musical a la que me refería. Me inspira muchísimo su administración de los tiempos teatrales y el equilibro entre el compromiso con el mensaje artístico, así como el sentido de espectáculo en todas sus capas”, concluye.

Este nuevo debut se suma al extenso listado de orquestas sinfónicas de renombre nacional e internacional que Busto ha dirigido hasta la fecha, y entre las que destacan la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Taiwan National Symphony Orchestra o la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, entre otras.

Manuel Busto sigue también muy activo como compositor, actividad con la que recibió el reconocimiento de la Red Leonardo de la Fundación BBVA en la categoría de Música y Ópera, y en junio, su Invocación Bolera y Jauleña para el Ballet Nacional de España llegarán al Sadler’s Wells Theatre de Londres. Además, el próximo mes de julio, él mismo dirigirá la reposición de su ópera La Mujer Tigre en el festival Little Opera de Zamora, tras su exitoso estreno en Sevilla, como encargo del Teatro de la Maestranza y el Teatro Lope de Vega.