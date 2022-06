Cómo suena el Salón Rico de Medina Azahara

La Capilla Mudéjar de San Bartolomé ha acogido la presentación de Sombra y sonido, el proyecto colaborativo de creación 2021/2022 organizado por la propia asociación de Amigos de Medina Azahara bajo la dirección del artista Enrique del Castillo, ganador del primer premio de arte sonoro PowSOLO Award.

La obra final consiste en una pieza sonora obtenida a partir de ritmos generados por la retícula que forman el cruce de tallos en los tableros vegetales que decoran algunos de los paramentos de Medina Azahara y la Mezquita-Catedral de Córdoba. La armonía —o desarmonía— generada por la sucesión de ritmos evoca el universo vegetal que envuelve el ambiente palaciego de Medina y religioso de la Mezquita.

El proyecto parte de un análisis de la decoración vegetal realizado por la arqueóloga Ana Zamorano, responsable entre 2013 y 2015 del seguimiento arqueológico y dirección del ataurique a integrar en la restauración del Salón de Abd al-Rahman III en el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra.

La obra se interpretó en directo en la Capilla Mudéjar de San Bartolomé utilizando un umbráfono, un artefacto diseñado por el propio artista que dispone de tres lectores ópticos capaces de transformar en sonido los estímulos luminosos generados por un haz de luz al pasar a través de películas de celuloide. En este proyecto, los lectores transforman la retícula base de los tableros vegetales en sonidos, cada tablero generando su propio ritmo y armonía vegetal.

Sombra y Sonido se ha sufragado en su totalidad gracias al apoyo ciudadano a través de la financiación colectiva. Gracias a un taller abierto realizado en el Colegio Luciana Centeno, se montaron y empaquetaron piezas micromecenazgo seriadas y firmadas por Enrique del Castillo. Con la posterior adquisición de estas piezas, 200 mecenas han patrocinado su creación.

Enrique del Castillo estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada y teoría musical y piano en el Conservatorio Ramón Garay de Jaén. Sus trabajos se mueven entre la gráfica y la música, al mismo tiempo que ha colaborado en trabajos de cine expandido y experimental. Ganador del premio de arte sonoro PowSOLO Award con la pieza Phonoptics Readers que crea composiciones sonoras a partir de la reproducción de películas de cine sin emulsión en dos lectores ópticos creados por el propio autor.

