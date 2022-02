Un perro electrónico: una experiencia audiovisual surrealista

¿Te imaginas poder ir al cine y ver las películas de culto más importantes acompañado por una banda sonora de música electrónica? El proyecto Cinetronik te lleva a vivir una experiencia novedosa en la cual cine y música se funden para obtener un diálogo innovador.

La experiencia audiovisual Cinetronik pone en escena a los compositores exponentes de la música electrónica nacional junto a las imágenes de las películas mudas más icónicas. Cada mes, un volumen. Cada artista, una exhibición. Los conciertos pasarán por Madrid, Córdoba, Sevilla y Cádiz.

Este viernes, en Cinesur El tablero de Córdoba, se celebró el vol.1 del proyecto. Los espectadores han podido ver las dos primeras películas de los guionistas Bunuel y Dali: El perro andaluz y La edad de oro. Las imágenes, como escenario de la performance, crearon una atmósfera de surrealismo y inquietud gracias a sintetizatores dirigidos por el dj JackWasFaster.

Así se llega al descubrimiento del sonido de la escena macabra de la retina afectada por una navaja, o del retorcerse de las hormigas en la mano del hombre. La experiencia visual que nos lleva a vivir, nos transporta a un mundo onírico, subconsciente, hecho de ruidos, violencia, intensidad y rebellion. Todo desemboca en una máquina perfecta que funciona gracias al diálogo entre audio y visual. Un proceso, que como el compositor cuenta, quiere que el espectador "piense y despiense diferentes situaciones y fotogramas y por otro lado, aproveche del desconcierto, rasgo del movimiento surrealista".

Un remix que mantiene los valores surrealistas, el de provocar, de traumatizar al espectador con el poder de la imagen. Y por otro lado, pretende que el impacto sonoro intensifique las escenas, las cuales se suceden sin seguir un hilo conductor ni un sentido real de interpretación.

Casas que se derrumban, amores que luchan contra la iglesia y la sociedad burguesa, animales putrefactos, padres que matan hijos. Lo absurdo de estas imágenes acompañados para sintetizadores que desean acercarse a la forma sonora de los años 20 y 30, y a una más cercana, como 'Musick to play in the Dark' de la band Coil, el album que inspiró al compositor.

Quizás, un día podríamos encontrarnos en medio de un salón de baile y ser sorprendentemente interrumpidos por una experiencia surrealista como esta, donde a acompañar a nuestras veladas serán jirafas cayendo de las ventanas o escorpiones corriendo. "Si hay artistas, que al día de hoy en medio de una sesión, toman riesgos y son capaces de poner piezas así, me encantaría ver como lo viviría el público" admite el dj.

JackWasFaster (Manu Cachero, Madrid), ha estado los últimos años aportando sus remixes al panorama español. Ha encantado con sus releases en Rotten City, Factor City, Inflect o Playground; bien con sus live/dj sets en Sónar, FIB, Mondo o Razzmatazz.