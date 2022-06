Antonio Vázquez: “Se me hace muy difícil pensar en personas que no tengan relación con Cáritas”

Sesiones de lírica, de ópera, y de zarzuela. Así será el concierto que tendrña lugar el 11 de junio a las 21:30 en el patio San Eulogio del Palacio Episcopal de Córdoba. La gala será a beneficio de Cáritas, en el 75 aniversario de actividad. La iniciativa arrancó en Madrid donde, al principio del año, hubo un concierto en el auditorio nacional que presidió la Reina Sofía, y a partir de ahí, una serie de conciertos en España, el primero será en Córdoba.

Un concierto abierto a todos, solemne y universal. La gala desde del punto di vista musical, tendrá una primera parte consistente en la exhibición del ópera, los seis cantantes solistas, y el coro, unas piezas orquestral, y una segunda parte dedicada a la zarzuela. Actuarán la Orquesta de la Ópera de Córdoba, dirigida por su director Carlos Domínguez-Nieto, el Coro del Gran Teatro de la Ópera de Cordoba, y los cantantes solistas Juana Castillo, Mariola Cantarero y Auxiliadora Toledano como sopranos, el tenor lírico ligero Pablo García López, el lírico Antonio Vázquez, con el que ha hablado este periódico, y el barítono Santos Ariño.

’’Se me hace muy difícil pensar en personas que no tienen relación con esta Asociación, porque a lo largo de la vida es muy complicado que cualquier ciudadano no se haya encontrado con Cáritas’’ afirma el solista Antonio Vázquez, parte del consejo de Cáritas de Córdoba y asiduo partecipante en los eventos de la Asociación. Vázquez explica como a lo largo de los años, todos se encuentran, al menos una vez, en apoyar a una causa, a una obra benéfica o a una actividad parroquial en Cáritas.

’’Va a ser un concierto extraordinario, primero por satisfacción personal, con cantantes, una Orquesta y un coro fuera de serie’’, admite el cantante solista. El patio del Palacio Episcopal ha estado cerrado durante una serie de años en proceso de restauración y el 11 de junio se abrirá de manera solemne: se inaugurará con la gala del 75 aniversario de Cáritas.

El concierto tendrá una capacidad para unos 700 asientos. Para participar hay que adquirir una entrada, que van de 20 a 30 euros en la web de Cáritas Córdoba y en la web de Cajasur, en la sede de Cáritas Córdoba (C/ Pérez de Castro, 4) y en la Taberna Tabgha (San Felipe, 15). La recaudación será destinada a personas mayores con riesgo de exclusión. Habrá también la posibilidad de aportar una contribución a la cuenta de Fila Cero, para quien no podrá asistir.

’’Córdoba es una ciudad de acogida, donde un evento, en una noche de junio, será especial, la gente va a estar entusiasmada’’ supone Vázquez, ’’es un concierto abierto, para gente que este adentro del perimetro de Cáritas o fuera. Todo el mundo puede ir, y con la garantía de que vaya a pasar una noche extraordinaria’’.

Cáritas, institución de la iglesia católica, este año cumple 75 años, durante su vida, ha servido de apoyo, de acogida, y de acompañamiento, a millones de personas. Ahora, para celebrar su aniversario se ha decidido elegir un tema, un punto de encuentro universal, lo de la música lírica. Y además, de la ópera, y de la zarzuela. Una iniciativa que no solo aspira a recaudar fondos por las personas mayores en riesgo de exclusión sino también a poner en valor la importancia que Cáritas tiene dentro del contexto social donde se mueve. Una proyección de 360 grados en todo lo que son las necesidades sociales.