Manu Ferrón: “Battiato ya estará reencarnado en un ser superior; no sé en cuál”

Cosmopética 2018 tenía como país invitado a Italia y, claro, “aquello fue un pretexto perfecto para reivindicar la figura de Battiato”, explica Ferrón, “porque Cosmopética también presta atención a todo lo que nutre a la poesía y la obra del maestro lo hace constantemente”

Los Expertos Solynieve ya se habían acercado a la obra del sicialiano desde su primer EP, cuando incluían una versión de “Personalidad Empírica”; pero el contacto directo con el genio italiano les vino cuando contactan con ellos para que hagan la traducción de los textos de Apriti Sesamo, el último disco de Franco Battiato en estudio y con canciones originales.

El Experto explica cómo fue el contacto: “Borja Prieto, que trabajaba en EMI se puso en contacto con J., del que conocía su debilidad por el artista italiano, y J. me llama enseguida y me invita a trabajar juntos, conocedor de mi orientación filológica; el sí fue inmediato, no pregunté ni cuándo ni dónde, claro”.

“Así que empezamos a trabajar en casa, en principio con una traducción convencional y, después, estudiando el disco, buscando su esencia”, continúa Manuel.

Granada, no; a Milán

“Cuando se pasa este proceso, planteamos la posibilidad de que Battiato viniese a España, a Granada, a grabar las voces en castellano; claro, puro fantaseo nuestro y ganas de convivir con el maestro y traerlo a nuestro terreno”, sigue contando el Experto, “pero es él el que nos lleva al suyo y nos llama a Milán, donde estuvimos unos días mientras grababa las voces en castellano”.

Allí, en la capital lombarda, pulen las versiones, dejan los versos que aparecen en dialecto siciliano para no desvirtuar el valor de los mismos y conviven con Franco y su equipo de confianza.

Ferrón admite que fue una experiencia “brutal, donde te das cuenta del dominio que tenía este hombre, de su profesionalidad y de la profundidad y espiritualidad de sus textos y su música”.

Le preguntamos qué sintieron al enfrentarse a un verso de la canción Testamento que dice me gustaba todo de mi vida mortal, hasta el olor que dejan los espárragos en la orina. “Pues imagínate, ese momento ya está fijado, cada vez que comamos espárragos lo haremos cantando y ateniéndonos a las consecuencias”, dice riendo.

Es un disco en que se explica que “lo mejor que se puede legar en un testamento es lo inmaterial, lo sensacional, referido a las sensaciones, quiero decir.

Battiato ya está reencarnado en un ser superior; no sabría decirte en cuál”, concluye Manu Ferrón.

Por cierto que los Expertos Solynieve vuelven por fin a la carretera después de cinco años sin subirse a un escenario, y también están a punto de entrar en el estudio para grabar un nuevo EP. “Ya tenemos fechas para tocar este verano, espero no se caigan y que esto escampe ya del to”, nos dice con acento granaíno.