El mago Jorge Blass llega a Córdoba con un espectáculo para 'Flipar'

El aclamado ilusionista Jorge Blass llegará a Córdoba en el mes de octubre con Flipar, su nuevo y esperado espectáculo, en el que lleva más de dos años trabajando. Una experiencia única en la que la magia se adelanta a la tecnología para demostrarnos que no existe lo imposible.

Blass hará dudar incluso nuestros sentidos, y dejará sin respuesta “a los cómo, dónde y por qué de los niños”. La magia hará que el público conecte más que cualquier red social. En el espectáculo, una persona del público se hará “invisible” cada día, y las teletransportaciones y las ilusiones traspasarán las puertas del teatro.

Después de dos años desde la última vez que el mago vino a Córdoba con La magia de Jorge Blass, el público cordobés podrá volver a disfrutar de sus trucos el próximo mes de octubre. Las entradas para asistir a este mágico espectáculo ya están a la venta en la página web del Imae con un coste entre 13 y 36 euros.

El madrileño es todo un referente en la magia mundial, creador de innovadoras ilusiones que sorprenden al público del siglo XXI. Con apenas 19 años ganó la Varita de oro de Monte Carlo y durante 20 años no ha dejado de recibir los más importantes reconocimientos por parte de la crítica y el público. Su magia ha cautivado a iconos del ilusionismo como David Copperfield o Penn&Teller.

Ahora el ilusionista se encuentra recorriendo la geografía de toda España con este nuevo espectáculo, visitando ciudades como Vigo, Ávila, Palma de Mallorca, Palencia, Asturias o Donosti. De momento, en Andalucía solo ha anunciado su espectáculo en Córdoba y Sevilla.

