Lola Herrera actúa en el Gran Teatro de Córdoba con la obra 'Adictos. Jugando a ser dioses'

Lola Herrera, Ana Labordeta y Lola Baldrich conforman el reparto de la obra Adictos. Jugando a ser dioses, una obra de teatro sobre la construcción de una sociedad en torno a la tecnología y el sometimiento a esta. Una historia escrita por Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez y dirigida por Magüi Mira.

Los escritores transportan al público “a una democracia deshilachada, que pierde sus fuertes nutrientes: la ética y los valores”, un planteamiento que busca poner contra las cuerdas y exponer “un paisaje nuevo y contemporáneo”. En esta ficción se ponen sobre la mesa cuestiones que “deben confrontarse con el público contemporáneo”, aunque “raramente hoy se ven planteadas encima de un escenario”.

Sus autores, Gómez y Dicenta, reivindican “el punto de rebeldía que siempre es necesario para que las cosas evolucionen hacia una meta mejor” y poder “disfrutar de una vida tecnológicamente sana y socialmente libre”.

Según se explica en una nota, estas tres actrices interpretan “con compromiso” a tres personajes altamente cualificados, valientes y generosos. Lola Herrera encarnará a una ciéntifica de extraordinaria inteligencia, Estela Anderson. La doctora Soler, jefa del departamento de psiquiatría de un avanzado hospital, tomará cuerpo en Lola Baldrich. Y Eva Landau, reconocida periodista y escritora, recibirá su aliento de Ana Labordeta. Las tres se lanzan a una aventura social y política, cargada de emociones inesperadas.

La directora, actriz, dramaturga y productora, Magüi Mira, es una de las más prolíficas personalidades del teatro español. En 2018 recibió la Medalla de Oro a las Bellas Artes y un año después ganó el Premio Valle Inclán a la Mejor Creación Teatral del Año. El trabajo de esta valenciana es “un referente de lucha y compromiso por la igualdad y dignidad de la mujer”. Ha interpretado y dirigido más de 70 producciones que la han llevado por numerosos escenarios internacionales.

Por su parte, el amplio registro de la actriz Lola Herrera le ha permitido interpretar en teatro, cine y televisión. “Su carrera ha sido una carrera desde abajo, llena de lucha y de un enorme esfuerzo personal”, destacan. En 1978, tras una gira europea, recibió la Medalla del Teatro de Valladolid, su ciudad natal. La interpretación de Carmen Sotillo en el monólogo de Miguel Delibes Cinco horas con Mario le valió el mayor éxito de su carrera y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes. A este le siguieron otras personajes, en una amplia trayectoria reconocida con galardones como el Premio Max de Honor y la Medalla de Oro de Valladolid.

La actriz Ana Labordeta también cuenta con una prolífica trayectoria en teatro, cine, televisión y doblaje. Con premios como el Premio Miguel Mihura, el Premio Mayte de Teatro y el Premio de la Unión de Actores en dos ocasiones. Además, ha aparecido en series televisivas como Vis a Vis, Luimelia o Madres, entre muchas otras.

En la misma línea, la trayectoria de Lola Baldrich cuenta con apariciones en cine, televisión y teatro, a lo que se suma dirección teatral con la creación en 2010 de Microteatro por dinero, un nuevo género expandido e imitado. Asimismo ha participado en recitales dramatizados.

Las entradas para Adictos. Jugando a ser dioses saldrán a la venta próximamente con un precio entre 11 y 27 euros. Podrán adquirirse en la web del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE).

