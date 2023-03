La editorial Cántico convoca el primer premio literario sobre teorías ‘queer’ y ‘crip’

La editoria cordobesa Cántico ha publicado las bases del primer Premio de Teorías Queer y Crip ‘Sonia Rescalvo Zafra’, que reconocerá textos que reflexionen sobe disidencias identitarias, sexuales o de género.

Según detalla la editorial, es el primer premio de esta naturaleza que se convoca en España, y lleva el nombre de la mujer trans asesinada en Barcelona Sonia Rescalvo Zafra.

“Con el fin de estimular el activismo, el debate y la reflexión tanto intelectual como estética ligada al movimiento Queer, convocamos el I Premio de Teorías Queer y Crip”, explican desde Cántico.

La teoría Crip nace a partir de la teoría Queer y consiste en el orgullo por lo “raro” con respecto al género y sexualidad. El precursor de la teoría crip es Robert McRuer, que publicó un libro titulado Crip Theory en el año 2006.

El premio consistirá en la publicación de la obra ganadora en la colección “Culpables” de Editorial Cántico, de cuya explotación comercial la persona ganadora percibirá los correspondientes derechos de autor.

Los originales deberán enviarse exclusivamente en formato PDF a la siguiente dirección premiosoniarescalvo@gmail.com. El plazo de admisión de las propuestas será desde el 10 de marzo hasta el 10 de mayo de 2023.

El jurado, designado por Editorial Cántico, estará compuesto por activistas, artistas e intelectuales queer. La composición del mismo se hará pública en el momento del anuncio del fallo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!