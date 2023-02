Javier Córdoba, actor en 'La chica invisible': “Me siento hiperafortunado”

Con tan solo 20 años, el actor cordobés Javier Córdoba ha participado en La chica invisible, la nueva serie de Disney Plus, la primera de su carrera. Este proyecto de ocho capítulos vio la luz el 15 de febrero. Es una inspiración de la trilogía escrita por Francisco de Paula, más conocido como Blue Jeans.

El actor, que reside en Córdoba, es un apasionado de la música ya que durante su niñez acudió al Conservatorio donde estudió percusión. Además, también comenzó a estudiar interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Córdoba, aunque solo durante un curso.

Antes de su salto a la plataforma, Javier Córdoba participó en Yalla, un corto de Carlo D´Ursi, que fue nominado a los Goya en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción y galardonado con el premio a Mejor Cortometraje en los Premios Forqué en 2021. El joven actor se estrena en una serie de televisión interpretando a Emi, compartiendo reparto con actores como Daniel Grao.

PREGUNTA. Has estudiado en la ESAD ¿qué tal fue esa experiencia?

RESPUESTA. Sí, estuve el primer año, no la hice entera, porque me salió la serie en mitad del año y decidí que los años siguientes quería formarme a través de cursos fuera de la ciudad.

P. ¿Resides actualmente en Córdoba?

R. Si, nací aquí y con 15 años me fui a Madrid. Estuve allí unos cuatro años y ya he vuelto.

P. ¿Siempre has querido ser actor o tenías otras alternativas en mente?

R. Yo siempre he querido ser actor. Estuve en el Conservatorio de Música, concretamente en percusión, y fueron diez años. Decía que quería ser actor y músico. Siempre me ha ido la rama del artisteo.

P. ¿Has tenido algún referente?

R. Bueno, mi madre es actriz, más referente que mi madre ya ves tú. (Hace referencia a la actriz cordobesa Susana Córdoba, conocida por participar en El príncipe o El Ministerio del Tiempo). Siempre me han inspirado muchas actrices y actores.

P. ¿Qué tal viviste la experiencia de participar en el cortometraje de Yalla y cómo te tomaste sus nominaciones en distintos premios del cine?

R. Muy bien, estuvo nominado al Goya y se llevó el premio Forqué. Fue algo así como “el empezar en un proyecto así más profesional”. Cuando llegué allí al set fue como ¡wow! Este corto era muy profesional y fue una maravillosa experiencia.

P. Cuéntame entonces qué sentiste cuando diste el salto a una serie de Disney Plus, ya que es la primera serie de televisión en la que has trabajado.

R. Todavía no te sabría ni responder a eso. Ha sido un salto enorme pero yo lo he llevado como algo muy normal, dentro de lo poco normal que podría ser. Lo he sentido como un trabajo más y crear un personaje como he hecho otras veces, dentro de un equipo y de una producción muchísimo más grande, más coordinado, pero luego hemos trabajado como si fuéramos una familia. En ese sentido, me he sentido muy arropado.

P. ¿Cómo te enteraste de que estabas seleccionado?

R. Tuve varias fases de casting. El final, en Madrid, fue muy intenso y me avisaron superpronto. Si te llaman pronto siempre piensas que es no, pero para mi sorpresa fue que sí.

P. ¿El reparto era también muy joven, no?

R. Claro, de jóvenes que estaban empezando como yo, que era su primer proyecto así como tal. Esto ha hecho que aprenda de la gente que ya tenía muchos proyectos, Daniel Grao por ejemplo y también de relacionarte con chicos como tú que están empezando.

P. ¿Qué peso tenía la caracterización del personaje a la hora de interpretarlo?

R. Pues yo creo que la caracterización ha ayudado un montón, es tan peculiar el pelo azul, largo… Y es mi pelo, no es peluca. El personaje en sí tenía unas peculiaridades que fui trabajando y hablando con los directores, haciendo un dibujo determinado de él que me fue ayudando. Llevaba un par de semanas y ya me sentía muy en el personaje, que al principio siempre cuesta arrancar.

Además el figurista que se encarga de vestuario es Fernando García que ha ganado el Goya por Modelo 77 y es una maravilla. Y en maquillaje y peluquería, que son Yolanda Piña y Felix Terrero, también lo han ganado por la misma película. Son unos maquinones y unas personas maravillosas.

P. ¿Cómo se ha sentido Javier interpretando a Emi?

R. Pues me siento hiperafortunado y agradecido porque ha sido un personaje muy interesante. Muy feliz aunque también sentí bastante miedo al ser un proyecto de tal envergadura. Es un personaje que ya la gente se imaginaba (haciendo referencia al libro de Blue Jeans), aunque nunca he tenido muy presente de que el personaje no pudiera gustar respecto a la imagen que se había hecho la gente de él. Lo he trabajado siempre desde cero, aunque obviamente sí con un poco la típica inseguridad de empezar en un proyecto así con un personaje con tanta presencia. Pero luego, con mucha felicidad.

P. ¿Has tenido la oportunidad de conocer a Blue Jeans, el escritor de la trilogía en la que se inspira la serie?

R. Blue Jeans ha venido varias veces al rodaje. Yo lo conocí la primera semana que estábamos rodando en el instituto y estábamos todos los actores jóvenes. Yo creo que para él fue muy emocionante ver a los personajes que él había creado en persona. Tener el respaldo del escritor también te tranquiliza y yo me sorprendí con la personalidad de él, me dio superbuena vibra.

Sentí bastante miedo al ser un proyecto de gran envergadura

P. ¿Has empezado a vivir ya ese 'fenómeno de masas' o estás viviendo notoriedad entre el público? ¿Cómo están siendo éstos días posteriores al estreno?

R. Por suerte o por desgracia, no lo sé (vuelve a sonreír),, pero no estoy viviendo nada de un boom sino de una forma progresiva. Sí es verdad que el hecho de que haya salido la serie me da un poco de vértigo o me daba los primeros días, porque al ser una cosa que ha sido tuya y del equipo durante tanto tiempo, ahora que de repente en un día es de la gente… La gente puede comentar, puede decirte lo que haces bien y lo que mal. Eso tiene su parte buena porque aprendes, pero luego te da ese respeto. Pero bueno, aprenderé, si la serie gana más popularidad o yo gano más popularidad aprenderé a lidiar con eso.

P. ¿Qué otro tipo de personajes te gustaría interpretar?

R. Pues, fíjate, después de haber hecho este personaje tan contenido, tan dramático, con una historia detrás, un pasado, te diría que me gustaría hacer algo más tranquilo. Aunque también me gustan los personajes que te retan a enfrentarte a realidades nuevas y aprender de ellas.

P. Entre el personaje del corto y el de la serie, ¿hay mucha diferencia?

R. Muchísima. En el corto no he tenido muchísima preparación. Si es verdad que fue un trabajo mucho más visceral en cuanto a emoción, además el personaje no hablaba, en el corto solo se dice Yalla. En el caso de Emi, he trabajado un personaje más estructurado y un diálogo con muchas más capas.

P. Y fuera de la serie, ¿qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre?

R. Pues en mi día a día tengo una vida tranquila. Estoy muy metido en la música, toco el piano además de la percusión. Me encanta ir al cine, creo que es lo que más hago, pero luego también me estoy formando. Estoy dando clases de canto, también estoy en un grupo de teatro aquí en Córdoba, escribo mucho… Me estructuro mi día a día porque, en esta profesión, no estás trabajando siempre pero no significa que estés parado, estás cultivándote todos los días.

Siento que la vida solo hay una y que hay que luchar, aunque suene a cliché

P. ¿Qué crees que es lo que la gente más desconoce de tu profesión?

R. Yo creo que precisamente lo que no se ve, obvio. Se tiende a juzgar mucho desde fuera cuando ves a un actor trabajando y no sabes que detrás hay un trabajo muy grande y que los actores día a día se enriquecen con todo lo que hacen.

P. ¿Qué consejo le darías a cualquier persona que quiera comenzar a estudiar interpretación?

R. Pues que la estudie, por favor, que luche. Siento que solo hay una vida y que hay que luchar, aunque suene a cliché. Hay que luchar por los sueños de cada uno, estar en la tierra y ser consciente de lo que conlleva esta profesión pero, por supuesto, tirar para delante.

P. Y mirando un poco al futuro… ¿Cómo te ves en unos años?

R. Pues espero que trabajando mucho y viviendo las cosas como las vivo ahora.