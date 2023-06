El inabarcable palmarés de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores

La casa de Antonio Gala en la calle Ambrosio de Morales de Córdoba, edificada sobre un antiguo convento, tiene un amuleto muy especial: la mesa de trabajo de Santa Teresa de Jesús que estaba en el Monasterio de la Encarnación y que el escritor adquirió de la embajada alemana. El poeta, dramaturgo y autor de novelas como La pasión turca solía presumir de ella cuando conocía a algunos de los residentes que, a lo largo de 21 años, se han hospedado en su casa para trabajar única y exclusivamente en lo que se le pide a un artista: crear algo.

La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores lleva así más de dos décadas, alumbrando a dos generaciones de artistas españoles a los que ha vinculado a la ciudad de Córdoba que tanto amaba el escritor, y que llegaron allí tras un proceso de selección que, a la postre, se ha demostrado muy exitoso.

Premios nacionales de Narrativa, novela o teatro, galardones Loewe o Adonais de poesía, reconocimientos en países como Reino Unido, México o Chile, decenas de insignias al arte emergente... La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, el gran legado del escritor cordobés, es un ejemplo exitoso de mecenazgo artístico sin parangón en España, así como una cantera inagotable de talento joven, que, tras su paso por Córdoba, ha acabado explotando a nivel nacional.

Lo que sigue es sólo una recopilación de algunos de los premios que han obtenido los residentes de la Fundación Gala en las últimas dos décadas tras su paso por la casa del maestro.

De la primera convocatoria, uno de los nombres clave fue el novelista almeriense Juan Manuel Gil, que, en los últimos años, se ha situado como una de las voces más personales de la literatura española y que, en el año 2021, ganó el premio Biblioteca Breve por la novela Trigo Limpio, en la que, por cierto, recordaba, en un brillante juego metaliterario, su paso por la fundación.

De aquella promoción también formó parte la artista plástica Cristina Megía, que poco después ganó el Premio Alonso Cano de Pintura, que convoca anualmente la Universidad de Granada; y también Paul M. Viejo, escritor, que ganó un año después de su paso por Córdoba el Premio Nacional de Novela Francisco Ayala por su trabajo La madera y la ceniza.

La segunda promoción contó con la artista plástica Irma Álvarez-Laviada, que ganó en 2022 el Premio Pilar Forcada ART Situacions 2022 en el marco de ARCOmadrid, y que, en 2020, se llevó el IV Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente ARCO 2020. También estuvieron ese año el dramaturgo Antonio Rojano, que ganó el Premio Lope de Vega de Teatro 2016 por su obra Furiosa Escandinavia; y el escritor malagueño Cristian Crusat, que ha ganado, entre otros galardones, el VI Premio Málaga de Ensayo 'Jose María González Ruiz', el XVII Premio Internacional de Investigación Amado Alonso 2019 o el premio “Tigre Juan” de narrativa.

También de la segunda promoción, el escritor Javier Vela acabó ganando el Premio Internacional de Poesía Emilio Prados para autores menores de 35 años, el XI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado o el XIX Premio de Poesía Ciudad de Córdoba Ricardo Molina; mientras que el poeta José Martínez Ros se hizo en 2004 con el Premio Adonais por su poemario La enfermedad; y el compositor David García Díaz, ganó el Premio Bafta en la modalidad de Logro en Sonido como responsable del audio en el videojuego Hellblade: Senua's Sacrifice, en la 14ª edición de los galardones británicos de la industria del videojuego.

De la tercera promoción formaron parte el artista plástico Guillermo Mora, galardonado con el Premio Comunidad de Madrid Estampa 2017; Juan Carlos Martínez, que ganó el VI Premio Internacional de Fotografía Santiago Castelo; el artista plástico Miguel Ángel Moreno Carretero, ganador de la IX edición del Premio Pepe Espaliú; y el escultor y pintor madrileño Pedro Quesada, ganador del 52 Premio Reina Sofía de Pintura.

En la modalidad de literatura, aquel año estuvieron el escritor madrileño Alberto de la Rocha, ganador del 14 Premio Málaga de Novela o del 64 Premio de Novela Ateneo Ciudad de Valladolid; y el escritor Ben Clark, merecedor del 30 Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe en 2017 y del premio El Ojo Crítico de Poesía en 2014. También la autora María Zaragoza, que ganó el año pasado el Premio Azorín de Novela 2022 con su obra La biblioteca de fuego; y el guitarrista Estefan Gisbert, que se impuso en el 16 Concurso para jóvenes “Francesc Tárrega”.

La cuarta promoción contó con Marina Vargas, galardonada con el Premio de Fotografía Fundación ENAIRE 2023; la escritora Ángela Álvarez Sáez, ganadora del XVII Premio Internacional de Poesía León Felipe en 2019 y del XXXIV Premio Carmen Conde de Poesía de Mujeres. Además, el escritor David de Juan Marcos, ganó la 28 edición del premio literario Ciudad de Valencia con su novela El baile de las lagartijas, mientras que la escritora Verónica Aranda, ganó el VI Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, la 39 edición del premio Leonor de poesía, el 20 premio de Poesía Ciudad de Salamanca o el premio internacional de poesía “Miguel Hernández-Comunidad Valenciana”. De ese año también es el compositor Andrés Levell, que se hizo con el Premio Schnoegass de Composición.

La quinta promoción contó con la escritora bilbaína Aixa de la Cruz, que ganó el Premio Euskadi de Literatura en castellano por Cambiar de idea; con el escritor Enrique Olmos de Ita, que se hizo con el Premio Nacional de Dramaturgia “Manuel Herrera Castañeda”, que otorga en México el Gobierno del Estado de Querétaro.

La sexta promoción es una de las más laureadas en cuanto al palmarés de sus residentes. Contó con el dramaturgo mexicano Alejandro Ricaño, que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido un año después de pasar por Córdoba con la obra que escribió en la fundación. Tres años después, ganó del Premio Bellas Artes Mexicali de Dramaturgia. Ricaño coincidió con la escritora granadina Cristina Morales, ganadora del premio Injuve de Narrativa 2012 por Los combatientes, y del Premio Nacional de Narrativa por Lectura Fácil, con la que también ganó el Premio Herralde de Novela y el Premio Internacional de Literatura Europea.

De aquel año son también el poeta Javier Vicedo Alós, que ganó en 2009 el premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España; el escritor Juan Gómez Bárcena, distinguido recientemente con el Premio Ciutat de Barcelona 2022 por su novela Lo demás es aire, del primer premio en el concurso Ramón J. Sender de Narrativa 2009, y del Premio El Ojo Crítico de Narrativa con su novela El cielo de Lima; y el compositor Juan Delgado Serrano, ganador de la 31 edición del Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM.

Y también dos de los residentes que más curiosos premios atesoran. Por un lado, el compositor José Pablo Polo, que además de ganar varios premios por sus composiciones, es autor de la canción que este año ha representado a España en Eurovisión. Y, por otro, David Leo García, que resultó ganador del concurso Pasapalabra en el año 2016, llevándose el, hasta entonces, mayor bote de la historia de Telecinco. Un residente que estos días es noticia y no precisamente por su talento, ya que ha sido procesado por un presunto delito de violencia de género, según informa el diario Público.

En la séptima promoción, que arrancó cuando estallaba la crisis económica de 2008, estuvieron el pintor César Orrico Méndez, que acaba de ganar la 58 edición del Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura; la artista Gema Rupérez Alons, ganadora del Primer Premio de la X Edición del Premio de Expresión Plástica; el escritor Joel Flores, distinguido con el primer premio en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2012 y del Premio Juan Rulfo para Primera Novela 2014 por la obra titulada Nunca más su nombre.

Un año después, el joven mexicano afincado en Sevilla Israel Pintor formó parte de la octava promoción, antes de ganar el Premio de Narrativa, convocado por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), en el marco del Programa Desencaja. También estaba el poeta Alejandro Díaz del Pino, que ganó el premio de Poesía Andalucía Joven, con su obra Carretera abierta al amanecer.

En la novena promoción estuvieron el pintor sevillano Antonio Barahona, ganador del premio de pintura Ateneo de Sevilla 2010; y el escritor Matías Candeira, ganador del IV Premio Internacional de Cuento Las Dalias y del 54 Premio Literario Kutxa Ciudad de San Sebastián.

La décima promoción contó con Ignacio Estudillo, que ha ganado, entre otros galardones, el Premio Ateneo de Sevilla de Pintura 2015 y el Premio BMW de Pintura 2015. También ganó con otro residente de aquel año, José Joaquín Sánchez Garrido, el Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta. Además, estaba Laura Franco Carrión, ganadora del Premio UCOpoética 2014; el cineasta Javier Macipe, merecedor del concurso El Corto del Año; y el escritor Cristian Alcaraz, ganador del primer premio del Certamen Andalucía Joven de Poesía Desencaja 2012.

En la undécima promoción estuvieron el artista plástico Carlos Sagrera, que obtuvo el premio 2020 One Art en la feria de arte del mismo nombre que se ha celebrado en Taipei (Taiwan); el artista plástico Guillermo Fournier, ganador del primer premio de la Bienal de Pintura de la Galería San Luis Gonzaga, en Cartago (Costa Rica); el escritor Alejandro Narden, que ganó el 25 Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla con su novela Horizonte aquí.

También el escritor de Rute Francisco David Ruiz, que fue galardonado con el 7 Premio Granajoven de Poesía del Ayuntamiento de Granada y del segundo Certamen Literario Biblioteca Fundación Antonio Gala; y el escritor José Manuel Cuéllar, distinguido con el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas por su obra Ciudademéxico, novela que escribió durante su estancia en Córdoba.

En la promoción número 12 pasaron por Córdoba el artista plástico José María Hevilla Villalobos, ganador del 22 Certamen Nacional de Artes Plásticas Universidad de Sevilla, por su obra 24 hours closed; el muralista Sebas Velasco, que se hizo con el primer premio en el certamen Climent Muncunil para Jóvenes Artistas de Manresa o el Premio AXA de pintura/Catedral de Burgos. También la artista visual Candela Sierra, que ganó el premio València de novela gráfica con Rotunda.

También pasaron ese año por la fundación el escritor Alberto Guirao, que posteriormente se llevó el Premio València Nova de la Institució Alfons el Magnànim (2020) y el 12 Premio Nacional Félix Grande (2016); el escritor Ciro Korol, que recibió en 2020 el Premio Provincial de Narrativa Alcides Greca, en Argentina; la escritora Grethel Delgado Álvarez, distinguida con el 17 Premio Internacional de Teatro de Autor Domingo Pérez Minik, que concede la Universidad de La Laguna (Tenerife) y con el Premio Internacional de Ensayo Limaclara, Argentina, por el ensayo La Guerra Civil española y los muertos de muerte imposible en la Literatura.

También la escritora Katarzyna Lebiedzinska, que recibió distinción en la primera edición del Premio Iberoamericano de Ensayo en Polonia 2018; y el escritor Martín Izquierdo Verde, merecedor del premio de poesía del programa Arte Joven de la Junta de Castilla y León

Un año después, en la 13 convocatoria, pasaron por la casa de Gala la artista Virginia Bersabé, que ganó en 2018 el premio Canal Sur-El Público a las Artes Plásticas; el escritor Iván Olano Duque, que ganó el Premio de Ensayo Miguel de Unamuno 2018; el escritor Javier Temprado Blanquer, ganador del 11 Premio Poesía Joven de Radio Nacional de España con su poemario Ciudad Cero; la escritora Raquel Vázquez, que se llevó con posterioridad el premio en la primera edición del Premio Valencia Joven de poesía escrita en castellano 2016, el Premio Loewe 2019 y El Ojo Crítico de RNE de Poesía 2020.

De ese año son también Yaiza Berrocal Guevara, Premio Nacional de Teatro para Autores Noveles Calderón de la Barca, que convoca el Ministerio de Cultura y Deporte, y el compositor alcazareño Óscar Escudero ganador del premio que concede bianualmente la Akademie der Künste, una de las instituciones culturales más prestigiosas de Alemania en 2017.

La promoción número 14 contó con el artista plástico Sergio Romero Linares, ganador del Gran Premio Rector de la Universidad Loyola; el dramaturgo José Emilio Hernández Marín, ganador de la 21 edición del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2021; y la escritora Sara Torres, que se hizo con el premio Javier Morote a la mejor autora revelación de 2022, otorgado por los libreros de España (CEGAL) por su primera novela, Lo que hay.

Un año después, en la número 15, pasaron por Córdoba el pintor sevillano Salvador Jiménez-Donaire Martínez, que fue ganador del Premio de Pintura de la Universidad de Murcia, del Premio Nacional de Artes Plásticas de la Universidad de Sevilla y del Premio de Pintura Joven de Granada; el escritor Dimas Prychyslyy, galardonado con el Premio València Nova en la categoría de poesía en castellano por su libro Molly House, y con el Premio 25 Primaveras de Novela, con su obra No hay gacelas en Finlandia; y el autor Sergio Navarro que obtuvo el 28 Premio Nacional de Poesía Joven Grande Aguirre de la Universidad Popular José Hierro 2022 y el 10 Premio de Poesía Joven que convoca RNE.

La promoción 16 contó con el escritor Guillem Santacruz, ganador del 36 Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla. La número 17 con el pintor de Palma del Río Guillermo Velasco Páez, uno de los cuatro ganadores del noveno Premio UNIA de Pintura 2022. También con la escritora Carla M. Nyman, que se hizo con el Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven y el Premio Valparaíso de poesía en el año 2020; y con la escritora Clyo Mendoza, que ganó en 2022 el premio que entrega la Estrategia Nacional de Lectura de la Presidencia de México, junto con la Secretaría de Cultura.

En la promoción número 18 estuvieron Alba Lorente Hernández, que ha ganado el premio al artista aragonés menor de 35 años que entrega la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte; así como el escritor Juan Domingo Aguilar, ganador del 5 Premio de Poesía José Ángel Valente (con el poemario Anticine, que escribió durante su estancia en la Fundación) y que se llevó el 23 Premio Andaluz de Poesía Villa de Peligros.

Una de las residentes ese año fue la artista Rosa Aguilar Santos, quien, junto al residente de la 19 promoción Andrés Aparicio, resultaron ganadores del IX Premio UNIA de Pintura. En la número 19 estaba también Johanna María Failer, que ganó el premio Crea SVQ Joven 22 en modalidad creación audiovisual, y el poeta Juan de Beatriz, ganador del Premio Internacional de Poesía Emilio Prados.

La promoción número 20 contó con Juan Manuel Benítez Grima, que ganó el Premio UNIA, y con el escritor Darius Bogdanowicz, ganador del IV Certamen Literario Biblioteca Fundación Antonio Gala con la novela presentada bajo el título Festival. La última promoción, que acaba de terminar, ha contado con la artista Irene Molina Ginel, que ha obtenido el nuevo Premio de Arte Digital en la 37 edición del Premio BMW de Pintura por su obra liquid cats.

Pero los premios siguen sumándose a este palmarés a la captación de talento. Porque, en el momento de escribir estas líneas, el artista Rafael Jiménez, quien formó parte de la undécima promoción y que es tutor de los residentes en la actualidad, acaba de ganar el premio en la categoría de Pintura del Certamen Creación 'Artistas Emergentes' organizado por la Universidad Loyola.

NOTA DEL AUTOR: Este reportaje sólo recoge algunos de los premios obtenidos por los residentes de la fundación. El número total es mucho mayor, de ahí el adjetivo inabarcable para referirse al palmarés. Para la elaboración de este recuento, sólo se han tenido en cuenta los premios logrados después de pasar por la fundación y no antes, ya que muchos residentes ya eran artistas premiados cuando fueron escogidos para las residencias.

