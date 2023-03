Un residente de la Fundación Antonio Gala, coautor de la canción que irá a Eurovisión

El compositor y creador musical José Pablo Polo, quien formó parte de la sexta promoción de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala, es coautor de la canción Eaea, con la que la cantante y coautora Blanca Paloma representará a España en el festival de Eurovisión 2023.

El televisivo festival se celebrará el próximo mes de mayo en la ciudad de Liverpool (Reino Unido) y España irá con Blanca Paloma, tras resultar ganadora del Benidorm Fest. Por su parte, José Pablo Polo y Blanca Paloma han presentado esta semana una versión acústica de dicha canción en el programa El hormiguero, donde la han interpretado únicamente con la voz de la cantante acompañada por Polo a la guitarra.

El exresidente de la fundación es compositor, improvisador y guitarrista. Ha desarrollado su trabajo creativo a partir de la investigación sonora e improvisación con elementos no musicales (ruidos parásitos, instrumentos y espacios no convencionales…) los cuales le permiten desarrollar nuevas relaciones perceptivas entre el instrumento, el intérprete y el público.

Ha ofrecido conciertos en festivales y auditorios como el LVII Festival Internacional de Música de Granada, IX Festival Nei Suoni de Luoghi (Italia, Croacia, Serbia, Bosnia, Albania), VII Festival Lent (Eslovenia), II Festival Internacional de Música de Lleida, XXXI Festival Internacional de Música de Segovia, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Festival Encontre de Compositors, XVIII Jornadas de Música Contemporánea de Segovia, Festival Bernaola 2011, VI Festival Smash, XIV Festival Internacional Zemos98, XX Festival de Música de Primavera de Salamanca, XIII Escena Contemporánea, II Festival Me_mmix.

Sus obras se han interpretado, entre otros en el Auditorio Nacional de Música, XXXI Festival Internacional de Música de Segovia, 47 International Summer Festival for New Music Darmstadt, VIII Ciclo de Música Contemporánea de Valladolid, XIII Ciclo de Música de Cámara RTVE, IX Festival de Música Española de Cádiz, X Mostra Sonora de Sueca, XIV Festival de Música Contemporánea de Córdoba, Festival Encuentros Sonoros de Sevilla, XXXIII Encontre Internacional de Compositors, Festival Mixtur, Fundaçao Eugénio de Almeida, por intérpretes como Taller Sonoro, Smash Ensemble, Nou Ensemble, Tamgram Project, Ensemble Drama!, Coro RTVE, Jean Pierre Dupuy, Miguel Romea, José Luis Urquieta, Avelina Vidal, Carles Herráiz.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes premios y becas: INJUVE 2006 (interpretación) y 2014 (composición), 68 Concurso Permanente de Juventudes Musicales, Premio de Composición Carmelo Bernaola 2009, 31 Semana de Autor SGAE, Fundación Antonio Gala, etc.

Además ha formado parte de los grupos Nou Ensemble, Ex Corde Guitar Quartet, director de la Orquesta de Guitarras Django Reinhardt y desde 2012 director artístico del festival Encontre Internacional de Compositorsen Mallorca.

