Homenaje a la maternidad marcada por la guerra de Ucrania en la Ribera de Córdoba

El viaje que los artistas ucranianos Mikhail Korobkov y Olga Korobkova emprendieron en mayo hasta Córdoba ha culminado este lunes con la presentación del gran mural por la paz en homenaje a la maternidad y a las madres e hijos que sufren la guerra en su país de origen. Con los colores típicos de esta nación, el mural muestra a una madre con su hijo en brazos frente a la rivera del Guadalquivir a su paso por Córdoba.

De esta forma, arropados por otros artistas, como el presidente de la Fundación Artdecor, Fernando Vacas, y autoridades, han presentado este mural de grandes dimensiones que expone la protección de una madre a su hijo, un símbolo de fuerza ante el terror de los conflictos bélicos. La inauguración del mural ha corrido a cargo de la concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba en funciones, Marian Aguilar.

Esta ha sido la segunda visita del matrimonio en la ciudad, ya que como contaron a este medio, al comienzo de la guerra Olga cruzó el continente y llegó en condición de refugiada. Su vuelta ha estado sufragada por una beca concedida por la Fundación Artdecor, que les ha permitido crear durante una de las residencias artísticas Córdoba Ciudad de las Ideas 2023.

El mural, que está ubicado junto al Centro de Recepción de Visitantes (CRV) en el centro histórico de la ciudad, se muestra en un edificio que se rehabilitará como hotel cultural y es propiedad de la empresa SmartRental Group, que ha firmado su cesión a la Fundación Artdecor.

En el momento de descubrir esta obra de arte, el coro de niños de la Escolanía Cajasur, dirigido por Auxiliadora Belmonte, ha interpretado un poema clásico del folclore ucraniano cuyo autor se considera uno de los fundadores de la literatura moderna ucraniana, Tarás Shevchenko.

Además, el quinteto de viento dirigido por Rafael G. Martínez y el Ensemble de trombones de Córdoba han acompañado este espectáculo, que ha permitido unir la poesía ucraniana con la música cordobesa.

Estos artistas becados cuentan con una amplia trayectoria como muralistas, enfocándose principalmente en paredes y grandes instalaciones. Ambos han participado en numerosas exposiciones en diferentes ciudades de Ucrania, como en el Instituto de Investigación de Arte Moderno de Ucrania en Kiev en 2019, en el caso de Mikhail, y Olga, en el Museo de Arte Moderno de Lviv, entre otros lugares.

