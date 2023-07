Una gran recreación teatral conmemorará los 155 años de la Batalla de Alcolea

El Puente de Alcolea es uno de esos emplazamientos de la provincia de Córdoba donde se han vivido momentos históricos. Y es que en su vado para cruzar el Guadalquivir han tenido lugar numerosas batallas, algunas como durante la invasión francesa de principios del siglo XIX, que acabaron arrasando la ciudad. Pero, en 1868, el pueblo cordobés ganó una de estas luchas al grito de '¡Viva la libertad!', que derivó en la constitución democrática de 1869.

Ahora, este 2023 se cumplen 155 años de aquel momento, por eso los vecinos de Alcolea van a volver a recrear la batalla -tras el éxito de las dos anteriores en 2018 y 2019-. Y es que la iniciativa que en aquel momento tuvieron los vecinos les hizo tanta ilusión y les gustó tanto que han decidido repetirlo, según ha explicado a Cordópolis Mari Ángeles, del comité organizador.

A pesar de ser una recreación “sencilla”, esta ha tenido su proceso de investigación detrás para ver cómo ocurrieron los hechos y además quiénes eran los que estaban allí y cómo iban vestidos. “Está muy trabajada porque tiene mucha complejidad, mucha investigación en el relato, la vestimenta...”, cuenta.

Para esta nueva cita, el 1 de octubre a las 12:00, llevan trabajando desde el mes de enero, ya que se ha incluido una novedad muy importante: la interpretación. Hasta el momento La Gloriosa -nombre de esta batalla- había sido una narración a la que el segundo año se le añadieron intervenciones habladas de los soldados. Pero esta vez, detalla Mari Ángeles, “los soldados van a tener que interpretar el papel”. Por lo que los vecinos llevan varios meses trabajando y ensayando.

El evento cuenta ya con 250 participantes como actores y figurantes, una cantidad de personas que requiere de una muy buena organización. Según detalla Mari Ángeles, los personajes están organizados por grupos y cada uno tiene su coordinador o coordinadora. “Dentro de las mujeres por ejemplo las campesinas o las lavanderas; y los soldados, cada bando tiene un coordinador de grupo”. Dentro de cada uno ya deciden qué es lo que van a hacer este año, “a lo mejor piensan poner un puesto de pan, o de embutidos o de cosas típicas de la huerta”. Además de que cada grupo se encarga también del vestuario.

La vestimenta es otro de los aspectos que tienen que trabajar, y que espera perfeccionar si siguen realizando esta recreación en los próximos años. Debido a la complejidad de la ropa de aquella época, señala, es también “algo sencillo”, pero que es hecho de con sus propias manos. “Hicimos un taller de costura y se compraron telas para intentar que fuesen ropas lo más parecidas a las de la época”. También para los militares ha sido arduo, “hemos tenido que ver también muchos cuadros para ver cómo iban los militares de la época, porque también vinieron de Cádiz y estos son de la infantería de marina”.

Para los militares, una tarea pendiente que tienen es la de las armas. “Intentamos conseguir algunas porque cuesta mucho dinero que se reproduzcan las armas de la época, y hemos pensado hacer un taller para que se hagan de madera y se pinten”. En el caso de los cañones, por ejemplo, los hombres de cada bando con su coordinador, se encargan de hacer el suyo.

Aunque el tema de las armas y cañones está solucionado para esta edición, lo que más falta hace son soldados. “Tenemos unos hombres espectaculares que hasta se atrevieron a interpretar el papel y ensayar, pero hacen falta más”. Ahora los ensayos, aclara, están parados pero volverán en septiembre y finalmente, realizarán “dos ensayos generales para que todo el mundo sepa qué tiene que hacer”.

En esta ocasión son 250 participantes los que hay hasta el momento, aunque según aclara la coordinadora, se abrirá un nuevo plazo en septiembre, con la reapertura de los centros cívicos. Y es que, una de las novedades implementadas este año es la creación de la Asociación Histórico-Cultural 'La Gloriosa'. “En años anteriores se había realizado con la colaboración con otras asociaciones, este año es también así pero por el tiempo, pero ya estamos trabajando en ella”. De hecho, todos los participantes en el evento están ya inscritos como socios de la misma.

