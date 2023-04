La Gerencia de Urbanismo de Córdoba vuelve a denegar licencia al Festival Crazy World

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba ha vuelto a denegar la licencia para la celebración del festival Crazy World, que ya fue suspendido en febrero y cuya empresa promotora había solicitado de nuevo autorización para hacer la fiesta este sábado 15 de abril en un terreno privado de Camino de la Barca, al otro lado de la autovía junto al aparcamiento de la Feria.

La historia se ha vuelto a repetir, aunque los motivos para rechazar la licencia en esta ocasión son otros. El informe de la Oficina de Actividades del Servicio de Licencias, al que ha tenido acceso este periódico, vuelve a amparar su negativa en los informes de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

Así, la Policía Local remarca en su informe que, aunque el Crazy World “en esta ocasión no coincide con ningún partido del primer equipo del Córdoba C.F, sí lo hace ”con la celebración de la Fiesta del Partido Comunista que se celebrará ese fin de semana en el recinto de la Caseta Municipal y zonas adyacentes“. Además, el Jefe de Departamento de Movilidad señala que ”los accesos no reúnen las condiciones para garantizar la seguridad durante el evento, ya que la vía de acceso es un camino terrizo de poca capacidad, pudiendo quedar colapsado en caso de emergencia“, por lo que no considera que Camino de la Barca sea un lugar idóneo.

Por su parte, el informe de la Agrupación de Tráfico, Sector de Andalucía tampoco lo considera idóneo, porque “originaría un grave riesgo para la seguridad de los usuarios de la vía”, donde, según recuerdan, se están acometiendo obras de reparación. Además, también recuerda que la última celebración, en septiembre de 2022, “se recibieron varias llamadas alertando de que había personas cruzando la autovía a la altura del Arenal”.

En cuanto a la Policía Nacional, no ha puesto objeción a la celebración, si bien advertía a Urbanismo de que, en caso de autorizar el festival, se lo comunicara “con la debida antelación, al objeto de adoptar las medidas necesarias”.

Por todo ello, Urbanismo ha resuelto denegar la autorización.

La empresa ha alegado la resolución, aunque da por perdida la fecha

Por su parte, la empresa promotora ha indicado a este periódico que va a recurrir la resolución, que no entienden a qué responde. Sobre los accesos, por ejemplo, adjuntan el informe de Ambulancias de Córdoba en el que esta empresa señala que los carriles de acceso tienen la anchura suficiente y el estado del firme, aún siendo terrizo, para permitir el Acceso y la Salida de los vehículos tipo Ambulancia.

Además, recuerdan que, tras lo ocurrido en febrero, se habían comprometido a aumentar la iluminación y la seguridad en los accesos, como se refleja “con precisión” en el proyecto presentado. “Se dispondrá de personal de seguridad en los accesos tanto al recinto de la parcela como en el interior del mismo. También se dispondrá de personal de seguridad en la zona de aparcamiento, vigilando también el posible riesgo de cruce con la autovía”, indica el documento.

Todo esto ocurre mientras la Fiscalía estudia la querella que los promotores del festival impusieron contra el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el concejal Salvador Fuentes (PP) por un delito de prevaricación, por la denegación de la licencia para el festival el pasado mes de febrero.