La Policía planteó a Urbanismo llevar Crazy World a la zona de casetas de El Arena

La Policía Local y la Policía Nacional remitieron un informe a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba en el que planteaban una “alternativa” para que el festival Crazy World se celebrarse. Esto es, su traslado a “la zona de casetas del recinto de El Arenal”, en vez de en el espacio privado escogido por la empresa promotora, ubicado al otro lado de la autovía (Camino de la Barca) y que las fuerzas y cuerpos de seguridad no consideraron “idóneo”.

Este informe policial, al que ha tenido acceso a este periódico, se remitió a Urbanismo el martes 7 de febrero. Faltaban cuatro días para la celebración del festival Crazy World y 48 horas para que Urbanismo notificara a la empresa promotora que no le otorgaba la licencia para celebrar el evento.

La negativa de Urbanismo se notificó el día 9 de febrero a los medios, acompañada de un informe que omitía la “alternativa” que plantearon la Policía Local y la Policía Nacional 48 horas antes.

Textualmente, ambos cuerpos de Seguridad decían en sus conclusiones que: “como alternativa se podría autorizar dicho evento en la zona de casetas del recinto del arenal (sic), o cualquier otro, siempre y cuando no coincida con otra actividad que repercuta negativamente en la seguridad vial y seguridad ciudadana, aconsejando que en eventos de esta naturaleza se solicite informe previo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

El resto de ese informe policial acabó íntegro en la resolución del 9 de marzo por la que se deniega la autorización para el festival. Sin embargo, Urbanismo deliberadamente omitió en aquella resolución el punto dos de las conclusiones. Es decir, la “alternativa” que plantearon la Policía Nacional y Local (ver siguiente imagen).

Salvador Fuentes, presidente de la Gerencia, siempre ha defendido públicamente que la suspensión no estaba relacionada con la celebración, el mismo día, del partido de fútbol Córdoba-Real Madrid Castilla y que las fuerzas y cuerpos de Seguridad habían dado razones de peso en materia de seguridad para no autorizar el evento.

Los promotores del festival Crazy World, un festival para miles de personas previsto para el 11 de febrero en El Arenal y al que Urbanismo denegó la licencia 48 horas antes de su celebración, denunciaron la pasada semana al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el concejal Salvador Fuentes (PP) por un delito de prevaricación.

Por su parte, Fuentes ha señalado que dará las oportunas explicaciones ante el juez si así lo estima y lo hará acompañado de los agentes de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil que firmaron el informe en el que cual Urbanismo se amparó para no autorizar la celebración del festival, que sí tenía aprobado el informe técnico.

“Yo prefiero darle explicaciones al juez o a la jueza antes que lamentar una tragedia o tener que dar una mala noticia, porque la decisión se ha tomado con todos los informes técnicos oportunos”, ha dicho Fuentes, que ha defendido que la decisión adoptada “fue bastante responsable”.

