El futuro del cine de verano en Córdoba, pendiente de las actividades del resto del año

A tres semanas de que concluya la temporada de los cines de verano en Córdoba el próximo 14 de septiembre, el balance provisional de espectadores en los cines Fuenseca y Delicias muestra que tuvieron unos escasos 170 espectadores de media al día, lo que viene a ser media sala llena en cada proyección. Con esos datos y a la espera de que concluya la temporada, la afluencia a estos cines de verano no parece haber cubierto las expectativas y su gestor, Antonio Amil, mira al horizonte de las actividades culturales que se prevén realizar en estos espacios en los próximos meses para poder decidir si continuará o no con los cines de verano el próximo año.

Amil, que con un acuerdo con Esplendor Cinemas gestiona las proyecciones de los cines Fuenseca y Delicias, dio el paso al frente para reabrir los cines de verano este año en la capital y explica en conversación con Cordópolis que, hasta el momento, “los números no son los esperados”, dice en relación a la afluencia de público a las proyecciones y también el gasto en los ambigús. “La media de espectadores por día y cine no llega a 170”, precisa sobre un aforo en el que “mínimo, hablaríamos de 550 espectadores”. “No estamos ni llenando media sala por día. Y en los ambigús la media que se tiene es bastante baja también”.

Con ello, el empresario señala que “a día de hoy, el cine no es rentable” por sí solo. “Si no tuviéramos patrocinadores como Alhambra o spots publicitarios, evidentemente como negocio no es rentable ni ha cubierto las expectativas”, sintetiza.

Inicio con fuerza pero la afluencia se desinfló

Recuerda que el inicio de temporada sí se hizo “con mucha fuerza y afluencia durante las primeras semanas” y se muestra muy “agradecido” a todo el público que ha visitado los cines de verano. Pero poco a poco, en este último mes, la respuesta “se desinfló y a día de hoy es bastante baja”, indica mientras desgrana que la cartelera ha incluido títulos comerciales y menos conocidos, y para todas las edades. “Cuando ha habido un estreno de pelotazo sí viene mucha gente. Si no, la afluencia baja”.

Por eso, Amil mira la explotación de los cines en su conjunto, como recintos con capacidad para hacer otra serie de actividades y ver cómo van entonces los resultados, en el año completo. “El cine es un complemento”, dice.

Programación de eventos a partir de septiembre

Y es que a partir de septiembre, ya se programan otro tipo de eventos en el Fuenseca y el Delicias, con los que seguir abriendo las puertas de los recintos y explotar también sus ambigús.

“Nosotros no vemos los espacios solo como cine, tenemos que ver el global de esos espacios, es decir, después de que se hagan conciertos, que pase todo el año y se hagan otros eventos en estos espacios, valoraremos la posibilidad de continuidad o no continuidad”, dice sobre el futuro, aún incierto de los cines de verano para una nueva temporada.

De momento, ya se sabe que para los días 6, 13 y 20 de septiembre, estos recintos albergarán conciertos de Latidos Flamencos, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba. Se utilizarán así dichos espacios y se explotará el ambigú por parte de la empresa gestora. Y en octubre, seguirá la programación con otros eventos, según avanza Amil.

La programación de futuras actividades y la respuesta del público determinará el balance final para la reapertura de los cines de verano y su continuidad en Córdoba el próximo curso.